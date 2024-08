video suggerito

Il nuovo look di Chanel Totti: capelli extra lisci e collane con perline fluo per la fine dell’estate Chanel Totti è tornata a Roma per qualche giorno prima di partire ancora una volta per le vacanze. Quale migliore occasione di questa per cambiare look? Ecco come si è mostrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria star dei social, tanto che solo negli ultimi mesi ha raggiunto quasi i 600mila followers. Tra foto e Stories documenta nei minimi dettagli la sua quotidianità, concentrandosi soprattutto su allenamenti in palestra, momenti in famiglia con mamma e fratelli e vacanze da sogno. Da quando è cominciata l'estate, ad esempio, ha letteralmente girato l'Italia: è stata a Sorrento per il matrimonio di una coppia di amici, ha raggiunto mamma Ilary Blasi in Puglia a Battiti Live e fino a qualche giorno fa si è goduta il mare di Ponza. Ora è rientrata a Roma per qualche giorno e ne ha approfittato per cambiare look: ecco come si è mostrata su Instagram.

Il nuovo hair look di Chanel Totti

Qual è la prima cosa che Chanel Totti ha fatto non appena è tornata a Roma tra una vacanza all'altra? Ha fatto visita alla parrucchiera di fiducia. Così come la mamma Ilary Blasi, anche lei si affida ai saloni di Alessia Solidani ed è stato proprio lì che ha leggermente accorciato la chioma, eliminando le punte che si erano rovinate con sole e salsedine. La 17enne ha mostrato il risultato finale con un video selfie postato sui social, rivelando un'acconciatura extra liscia che ha messo in risalto sia le lunghezze extra che le ciocche leggermente più scalate sul davanti che le incorniciano il viso.

Chanel Totti lancia l'accessorio di fine estate

Sarà perché si sta preparando alla prossima partenza o perché semplicemente intende essere la regina di stile di fine estate, ma la cosa certa è che Chanel Totti ha indossato un originale accessorio che sembra essere destinato a diventare il must delle ultime settimane di vacanza. Al motto di "Dettagli", ha condiviso un primo piano sulle sue nuove collanine, dei modelli con perline di ogni forma e tipo, tutte in vitaminiche tinte fluo. Le ha abbinate a una semplice canotta bianca a costine, mettendone così in risalto le nuance accese in pieno stile estivo. Scommettiamo che saranno moltissime le ragazze che prenderanno ispirazione da lei nelle prossime giornate balneari?

Le collanine colorate di Chanel Totti