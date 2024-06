video suggerito

Chanel Totti coperta di cristalli per il matrimonio a Sorrento: festeggia con spacco e mules griffate Chanel Totti è partita alla volta di Sorrento col fidanzato Cristian Babalus, il motivo? I due hanno partecipato al matrimonio di due amici influencer: ecco tutti i dettagli del look da cerimonia della figlia di Ilary Blasi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti è ormai una vera e propria celebrità, tanto che sui social conta oltre 500.000 followers. Certo, il cognome "famoso" e la recente separazione dei genitori hanno attirato ancora di più i riflettori su di lei, ma è chiaro che, al di là di tutto questo, a 17 anni sembra avere le carte in regola per diventare una star. Nelle ultime ore è partita alla volta di Sorrento col fidanzato Cristian Babalus per partecipare al matrimonio di due amici, Floriana Messina Diego Loasses, e su Instagram ha documentato alcuni dettagli del viaggio, concentrandosi soprattutto sul look che ha scelto per la cerimonia: ecco chi ha firmato il suo abito tempestato di cristalli.

I look da cerimonia di Chanel Totti e Cristian Babalus

L'avevamo lasciata a Roma tra look sporty e trench che "nascondevano" un messaggio, ora ritroviamo Chanel Totti sullo sfondo di un meraviglioso panorama sorrentino insieme al fidanzato Cristian. I due hanno partecipato alla cerimonia di nozze dei due amici influencer e ne hanno approfittato per sfoggiare i loro look più eleganti. Lui ha optato per un completo classico in total black ma con la giacca arricchita da una cascata di perline sul bavero. Per completare il tutto ha poi scelto una camicia bianca, delle sneakers gioiello con dei cristalli sulla punta e un paio di occhiali con montatura nude e lenti fumé. Lei, invece, si è trasformata in una vera e propria diva con un maxi dress realizzato appositamente per lei da Formeri Atelier.

Chanel Totti e Cristian Babalus

Quanto costano le mules intrecciate di Chanel Totti

L'abito di Chanel Totti è un modello strapless a fondo nude ma tempestato di cristalli scintillanti: ha il bustier dal taglio asimmetrico con una punta alta e "rigida" sul lato sinistro e la gonna lunga e sinuosa contraddistinta da un maxi spacco laterale che lascia le gambe in vista.

Sandali Lido di Bottega Veneta

Per completare il tutto la figlia di Ilary ha scelto una clutch color senape in pelle trapuntata di Chanel e un paio di mules nude col tacco di Bottega Veneta, per la precisione i sandali Lido con la fascia intrecciata (prezzo 1.250 euro). Chanel non ha rinunciato neppure a un tocco prezioso (sempre griffato): ha sfoggiato gli orecchini Drop di Bottega Veneta in total gold da 620 euro. Capelli sciolti e con le punte ondulate, make-up curato nei minimi dettagli e il segno del costume che si intravede attraverso la scollatura: la figlia di Ilary è una vera e propria diva.

Chanel Totti in Formeri Atelier