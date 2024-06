video suggerito

Chanel Totti veste sporty ma con la mini borsa da quasi 3mila euro Chanel Totti ha documentato una sua normale giornata in palestra con tanto di look sporty, il dettaglio che non è passato inosservato? Non ha rinunciato alla borsa di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da pochi giorni Ilary Blasi è tornata dalla lunga vacanza in Giappone ed è stata lieta di riunirsi alle figlie che erano rimaste a Roma. È proprio con loro che ha trascorso le ultime serate, consapevole del fatto che tra pochi giorni ripartirà ma questa volta per dare il via al tour con Battiti Live, il festival dell'estate in cui prenderà il posto di Elisabetta Gregoraci. Chanel Totti ha però preferito non documentare sui social la reunion con la mamma, si è concentrata sul look sporty scelto per un comune allenamento in palestra. Il dettaglio che non è passato inosservato? Neppure in questa occasione è riuscita a rinunciare a un tocco griffato.

Il look sporty di Chanel Totti

Chanel Totti cura molto il suo aspetto fisico e non sorprende che si serva regolarmente di Instagram per mostrarsi alle prese con gli allenamenti. Ieri pomeriggio, nonostante le temperature sempre più torride, ha trascorso qualche ora in palestra tra squat, piegamenti, addominali e pesi. Poco prima del workout, però, non ha esitato a scattarsi un selfie allo specchio. Niente tacchi o abiti da sera, ha puntato sulla moda sporty con un paio di leggings neri a vita alta e un crop top sportivo total white (look firmato Oysho). Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers New Balance che ha portato con i calzettoni di spugna bianca lasciati in vista.

Mini Jodie di Bottega Veneta

Chanel Totti e la passione per le borse griffate

A fare la differenza nel look sporty di Chanel Totti è stato un accessorio in particolare, una mini bag griffata. Gli appassionati del genere l'avranno riconosciuta fin dal primo sguardo: si tratta della Mini Jodie di Bottega Veneta, l'iconica borsa dalla forma arrotondata e con dettaglio Knot sul manico, realizzata con la pelle a motivo intrecciato. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.400 euro, anche se la figlia di Ilary ne ha sfoggiata una versione in verde petrolio che non è disponibile online (probabilmente fa parte di una vecchia collezione). Chanel ha così dimostrato ancora una volta di amare le luxury bag, molte delle quali "rubate" dall'armadio della mamma.