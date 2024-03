Chanel Totti, la collana da avere in primavera è quella a catena Chanel Totti ha lanciato l’accessorio da avere nella primavera 2024, di cosa si tratta? Della collana a catena total gold. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Mentre Ilary Blasi è volata a Madrid per fare visita al figlio Cristian (con il quale ha visitato uno dei musei d'arte più famosi della capitale spagnola), Chanel Totti ha deciso di prendersi una temporanea pausa dai viaggi in giro per il mondo. Dopo essere stata a Dubai qualche settimana fa, questa volta è rimasta a Roma con il fidanzato Cristian Babalus. A giudicare dalle dolci parole che quest'ultimo le ha dedicato in occasione della Festa della Donna, probabilmente i due trascorreranno la giornata insieme ma al momento non si sa ancora nulla sulla questione. L'unica cosa certa è che la 16enne si è scattata un selfie allo specchio in cui ha rivelato l'accessorio da avere assolutamente in primavera.

Il look cozy di Chanel Totti

Chanel Totti ha finalmente superato i 500.000 followers su Instagram e, nonostante abbia solo 16 anni, sembra avere tutte le carte in regola per essere considerata una star. Che voglia o meno seguire le orme di mamma Ilary Blasi, non importa, la cosa sicura è che sui social si diverte a documentare la sua quotidianità, portando le attenzioni dei fan soprattutto sui look all'insegna del glamour scelti per diverse occasioni, dai completini sportivi da palestra agli abiti cut-out per le uscite romantiche con il fidanzato. Nelle ultime ore ha pensato bene di scattarsi un selfie nello specchio del bagno e per l'occasione ha lasciato trionfare la comodità tra leggings neri, canotta bianca dall'effetto vedo-non vedo e capelli spettinati.

Chanel Totti in versione cozy

Quanto costa la collana a catena di Chanel Totti

A fare la differenza nell'outfit "casalingo" di Chanel Totti sono stati gli accessori. Sebbene si trovasse tra le mura domestiche, non ha rinunciato ai gioielli preziosi (probabilmente "rubati" dall'armadio della. mamma). Ha abbinato un paio di maxi orecchini a cerchio in total gold alla collana destinata a diventare il must della primavera 2024, quella a catena dalla trama doppia. Al momento non si conosce il brand del gioiello, potrebbe trattarsi dell'iconica collana Chain di Bottega Veneta (prezzo 1.600 euro) oppure del choker XL di Rabanne (590 euro), ma è certo è che riesce ad aggiungere un tocco rock e sofisticato anche a un look cozy. In quanti prenderanno ispirazione dalla figlia di Ilary per le loro prossime scelte di stile?

Collana Bottega Veneta