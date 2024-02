Chanel Totti a Dubai: per la cena romantica indossa abito “tagliato” e borsetta da oltre 5mila euro Chanel Totti è a Dubai con il fidanzato e ieri sera ha organizzato una cena romantica in una delle location più esclusive della città: ecco cosa ha indossato per godersi la serata con un tocco di glamour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria star dei social, basti pensare al fatto che solo su Instagram conta quasi 500.000 followers. Tra foto, video e Stories, non esita a documentare la sua "normale" quotidianità fatta di allenamenti in palestra e viaggi in giro per il mondo (cosa che spesso scatena non poche polemiche da parte degli haters, che si chiedono quand'è che tra questi mille impegni trova anche il tempo per andare a scuola). Da qualche giorno ha approfittato dell'assenza della mamma Ilary Blasi, attualmente alle prese con un safari in Africa con Bastian Muller, ed è partita alla volta di Dubai con il fidanzato Cristian Babalus e con la sorella Isabel Totti.

Chanel Totti in verde mela a Dubai

L'avevamo lasciata in spiaggia con occhiali da sole arancioni e costume di velluto, ora ritroviamo Chanel Totti in una delle location più esclusive di Dubai, il ristorante Chic Nonna. Si tratta di un locale situato nel quartiere finanziario, sulla cui spettacolare terrazza la figlia di Ilary si è goduta una cena romantica con vista sul centro città e sul Burj Khalifa. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? Chanel si è lasciata immortalare sullo sfondo dei grattacieli illuminati con un abito verde mela, un modello fasciante a girocollo, con le maniche lunghe e un taglio cut-out all'altezza degli addominali.

Chanel Totti a Dubai

La borsa griffata di Chanel Totti

Per completare il tutto Chanel Totti non ha rinunciato a qualche tocco prezioso e griffato. Ha sfoggiato una parure di gioielli a catena in oro giallo, dall'anello alla maxi collana, fino ad arrivare agli orecchini a cerchio. A fare la differenza è stata la borsetta, che ci ha tenuto a mostrare in primo piano mentre veniva fotografata. Si tratta di una mini Chanel color senape, un modello in pelle trapuntata con la tracolla a catena e il logo metallico in versione micro all'altezza della chiusura. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison delle varianti simili vengono vendute a oltre 5.000 euro. Insomma, Chanel sembra aver ereditato la passione per la moda da mamma Ilary: avrà "rubato" a lei la mini bag?

