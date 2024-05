video suggerito

Ilary Blasi vacanza in Giappone: il look da turista con il body sgambato e la borsa firmata La conduttrice si trova in Giappone e per girare la città di Tokyo ha scelto di indossare degli abiti casual completati da un’accessorio di lusso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi continua a visitare il Giappone. La conduttrice è partita alla volta del Paese nipponico sfoggiando un look fluo per il viaggio in aereo, accompagnata dalla sua collaboratrice. Potrebbe quindi trattarsi di un nuovo progetto professionale, oppure solo di un viaggio di piacere dato che le due sono legate da una forte amicizia. Da quando il matrimonio con Francesco Totti è finito, la presentatrice ha scoperto la passione per i viaggi, complice una relazione a distanza con Bastian Muller, con cui ha scoperto mete esotiche come la Cappadocia e l'Africa. Ora è il turno dell'Asia e di tutte gli scorsi più caratteristici del Giappone. Nel corso di questa avventura Ilary Blasi ha avuto modo di cenare nel ristorare dove è stato ambientato Kill Bill Vol. 1, uno dei capolavori del regista Quentin Tarantino.

Il look da viaggio di Ilary Blasi

La conduttrice si prepara per presentare Battiti Live, il concerto che per anni è stato presentato da Elisabetta Gregoraci, mentre si vocifera che condurrà La Talpa, ma nel frattempo si gode il suo periodo distante da televisione e riflettori. Per la sua permanenza in Giappone ha scelto un look comodo ma sempre in linea con il suo stile. Ilary Blasi ha indossato un paio di pantaloni The Attico modello cargo, dal fit molto over e a vita bassa, caratterizzati da un colore antracite e lavaggio bleaching.

Al capo d'abbigliamento ha abbinato un body sui toni dell'ocra e una giacca in pelle marrone over size. Il look è stato completato da un paio di scarpe da ginnastica e una borsa di lusso, una pochette modello Vanity firmata Louis Vuitton. Il pezzo sfoggiato dalla conduttrice, probabilmente è stata acquistato diversi anni fa, ma l'ultimo modello ha un costo di 2100 euro.