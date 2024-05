video suggerito

Ilary Blasi vola in Giappone e cena nel ristorante di Kill Bill: dove si trova e quanto costa Ilary Blasi è in vacanza in Giappone: per la cena ha scelto un ristorante famoso per aver ispirato Quentin Tarantino nella realizzazione di Kill Bill Vol.1.

A cura di Arianna Colzi

Ilary Blasi

Ilary Blasi è in vacanza in Giappone. La conduttrice, che ha compiuto 43 anni qualche settimana fa, è partita qualche giorno fa per Tokyo, di cui ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Nelle ultime settimane, Blasi ha davvero viaggiato moltissimo: dopo una vacanza per festeggiare il compleanno in Cappadocia, preceduto da una splendida gita in Turchia. Nelle ultime ore ha raccontato ai suoi fan il luogo magico in cui ha cenato: il ristorante in cui è ambientato il primo film di Kill Bill, una pietra miliare per gli amanti del cinema e del regista Quentin Tarantino.

Il ristorante a Tokyo scelto da Ilary Blasi

Il ristorante della scena degli 88 folli in Kill Bill

Se andata in vacanza in Giappone e amate il cinema non potete non visitare Gonpachi, ristorante nel vivacissimo quartiere Roppongi, a Tokyo. I fan di Quentin Tarantino ricorderanno sicuramente il combattimento tra Uma Thurman e gli 88 Folli in Kill Bill Vol.1: questo ristorante è la location in cui la battaglia è stata ambientata. In realtà la scena è stata girata negli Studios di Pechino, ma il regista ha voluto ricreare esattamente l'ambientazione del Gonpachi. Per questo oggi il locale è meta di pellegrinaggio da parte dei cinefili di tutto il mondo, Ilary Blasi inclusa.

La sala interna del Gonpachi

La conduttrice ha condiviso alcuni scatti del ristorante: all'ingresso, infatti, è necessario togliersi le scarpe per indossare le calzature tradizionali, da tenere indosso per tutta la durata del pasto. Entrando dentro il locale, arredato con grandi tavoli in legno e piccole luci, è come reimmergersi nelle atmosfere di Tarantino, anche se il ristorante è più piccolo rispetto a quello del film. All'interno di Gonpachi si possono trovare anche i cimeli di Kill Bill compresa la celebre tuta gialla indossata da Uma Thurman. Per quanto riguarda il prezzo, Gonpachi è piuttosto nella media rispetto agli altri ristoranti giapponesi: la media per un pasto va dai 30 ai 50 euro. Un prezzo accettabile per vivere questa esperienza.

La storia di Ilary Blasi al Gonpachi a Tokyo