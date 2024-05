video suggerito

Ilary Blasi rilancia i colori fluo per l’estate (che tarda ad arrivare) Dato il maltempo di questi giorni, Ilary Blasi ha ben pensato di rilanciare i colori fluo, accesi e sgargianti, perfetti per le calde giornate di sole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi

Prima di ricominciare con gli impegni televisivi, sembra che Ilary Blasi abbia tutta l'intenzione di godersi il tempo libero che ha a disposizione facendo ciò che ama di più: viaggiare. Per lei all'orizzonte ci sono due programmi: è stata confermata alla conduzione di Battiti Live insieme ad Alvin in prima serata, questa estate, e forse le verrà affidata anche La Talpa. Nell'attesa di tornare in tv si sta allenando, ma appena può non esita a concedersi qualche fuga.

Il nuovo viaggio di Ilary Blasi

Il periodo lontano dalla televisione ha permesso a Ilary Blasi di dedicarsi alla passione per i viaggi e di trascorrere molto tempo con la famiglia e gli amici. Le persone care le sono state vicine per superare la fine del matrimonio e oggi la conduttrice è serena accanto a un altro uomo. L'imprenditore tedesco Bastian è stato ormai presentato anche in famiglia: è una storia che prosegue a gonfie vele. La coppia trascorre insieme più tempo possibile, dividendosi tra Italia e Germania, oppure volando verso destinazioni lontane.

I due si sono concessi diverse fughe d'amore: Parigi, la Turchia, l'Africa, New York. Adesso la conduttrice è pronta per una nuova avventura. Con lei c'è la collaboratrice e amica fidata con cui lavora da tempo e che la accompagna in ogni progetto professionale. Sono partite per una destinazione ancora sconosciuta, immortalando soltanto qualche momento in aereo.

Ilary Blasi ha deciso di viaggiare all'insegna della comodità, indossando una super versatile canotta bianca, una felpa blu e un paio di pantaloni di uno sgargiante verde fluo. I colori accesi sono stati spesso il must dei suoi look: queste nuance si prestano soprattutto per outfit estivi. E sono perfettamente in linea col suo carattere solare e grintoso. Forse stanca del maltempo di questi giorni, Ilary Blasi ha deciso di aspettare così l'arrivo, finalmente, della bella stagione, quando le tinte "evidenziatore" diventano un must have in ogni loro sfumatura.