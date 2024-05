L’allenamento di Ilary Blasi, ecco come si tiene in forma

video suggerito

A cura di Annachiara Gaggino

Ilary Blasi si tiene in forma, tra esercizi a corpo libero e yoga. La conduttrice ha pubblicato sui suoi canali social una serie di video in cui mostra parte del suo allenamento. In quella che sembra una palestra privata, che probabilmente si trova nella villa a Eur di cui alcune stanze sono state mostrate nel docu-film Unica, in cui Ilary Blasi racconta i retroscena della fine del matrimonio con l'ex capitano della Roma Francesco Totti.

La casa che viene mostrata nelle scene del documentario prodotto da Netflix vanta una maxi piscina, un campo da tennis e addirittura una sauna, oltre che numerosi spazi segreti dove l'ex calciatore le aveva nascosti borse e scarpe. Non sorprenderebbe, quindi, trovare anche una palestra nella casa.

L'allenamento di Ilary Blasi

Archiviato il matrimonio con Francesco Totti, la presentatrice si gode la storia d'amore con Bastian Muller, imprenditore tedesco che frequenta da circa un anno, mentre si sta preparando per nuove avventure lavorative.

Dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo Ilary Blasi è pronta a tornare alla conduzione: prima con Battiti Live, dove sostituirà Elisabetta Gregoraci, a lungo volto del concerto, e poi, secondo alcune indiscrezioni, è stata scelta come presentatrice de La Talpa, reality show che dovrebbe andare in onda dopo Il Grande Fratello.

Nell'attesa l'ex moglie di Francesco Totti si gode gli ultimi momenti di tranquillità e ne approfitta per fare esercizio fisico. Quello che viene mostrato nei filmati pubblicati su Instagram sono allenamenti a corpo libero, con affondi e esercizi di equilibrio presi dallo yoga.