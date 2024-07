video suggerito

Ilary Blasi col top-bandana che lascia la schiena nuda: ritorna il trend anni Novanta Ilary Blasi rilancia la bandana, ma trasformata in un top strapless con schiena scoperta. Sarà la tendenza tormentone dell’estate 2024? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Mykonos, una delle mete più gettonate dell'estate 2024, ha conquistato anche Ilary Blasi, che è partita alla volta dell'isola assieme al compagno per una fuga d'amore e relax. La conduttrice ha terminato gli impegni professionali per il momento, è in pausa in attesa di concretizzare nuovi progetti. Sembra che non ci sia nulla all'orizzonte, per il momento. Attualmente sono in onda le puntate di Battiti Live che ha registrato nelle scorse settimane, ma Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ha confermato che al momento non ci sono altri programmi imminenti per la conduttrice, che è stata sostituita anche al timone de La Talpa (affidata a Diletta Leotta).

La vacanza di Ilary Blasi

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller, per loro è la seconda estate di coppia. Anche stavolta ne stanno approfittando per viaggiare. La prima destinazione di quest'anno è Mykonos. I due stanno soggiornando sull'isola godendosi tutte le meraviglie del posto: buon cibo, ristoranti alla moda, locali trendy, tramonti romantici, spiagge da sogno. Stanno alloggiando in un lussuoso hotel a 5 stelle con vista panoramica. La conduttrice, solitamente molto gelosa della propria privacy e intenzionata a preservarla, si fa vedere poco sui social assieme al fidanzato. Ora sta facendo un'eccezione e sta condividendo alcune foto di coppia (tra cui una con look matchy matchy).

Il look trendy di Ilary Blasi

Quella a Mykonos sembra sia una vacanza all'insegna del casual, della semplicità. Mentre sul piccolo schermo siamo abituati a vedere Ilary Blasi con outfit da diva glamour (tra gioielli vistosi, cristalli paillettes), nella quotidianità predilige anche uno stile più minimal, ma ugualmente trendy. Nel guardaroba delle vacanze della conduttrice non mancano mai micro bikini, abitini cut-out, le sue amate borse e scarpe griffate. Questi accessori sono diventati anche protagonisti di Unica, in cui ha raccontato di come l'ex marito Francesco Totti le abbia nascosto quei tesori preziosi, poi ritrovati.

Stavolta Ilary Blasi ha portato con sé anche un capo che i fashion addicted certamente ricorderanno, visto che è stato un trend molto popolare alcuni anni fa. Negli anni Novanta, infatti, spopolava tra i teeneager la moda del top bandana. Si tratta di un fazzoletto in seta stampata ripiegato a triangolo proprio come una bandana da poggiare sulla testa. Viene invece poggiato sul seno e annodato dietro la schiena, che resta completamente nuda, tramutandosi di fatto in un top strapless, senza bretelline.

Ecco perché va rigorosamente portato senza reggiseno o con strategiche coppe in silicone, oppure copricapezzoli. È. perfetto per look da spiaggia, outfit balneari, aperitivi a bordo piscina e party estivi. Il top foulard di Ilary Blasi è firmato Louis Vuitton e lo ha abbinato a un paio di intramontabili jeans chiari a vita bassa, con borsa a tracolla dalla catena color oro. Sarà questo il tormentone dell'estate 2024?