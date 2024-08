video suggerito

Ilary Blasi in vacanza Grecia non rinuncia alle griffe: il cappello di paglia costa oltre 600 euro Ilary Blasi è in Grecia con Bastian Muller e sui social ha condiviso un piccolo estratto della vacanza: in quanti hanno notato il tocco griffato nascosto nel suo look balneare? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è una delle grandi protagoniste dell'estate 2024 e non solo perché è stata scelta come conduttrice della nuova edizione di Battiti Live, sui social ha anche documentato ogni singola tappa delle sue vacanze, lanciando trend e must di stagione. Dopo aver fatto il tour della Puglia tra maxi tute in denim e cascate di bracciali, ora è volata in Grecia col fidanzato Bastian Muller e si sta godendo il meritato relax tra piscine a sfioro e mare cristallino. Non ha potuto fare a meno di posare in costume e in molti hanno notato un "pancino sospetto". Al di là del gossip, però, ad attirare le attenzioni dei media è stato il suo look da spiaggia con accessori griffati: ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi col costume panties

Le vacanze estive sono ufficialmente cominciate per Ilary Blasi e a dimostrarlo sono gli scatti social che ha postato direttamente dalla Grecia. Sebbene si trovi su una strada asfaltata, si è lasciata immortalare in costume e a piedi nudi. Ha indossato un due pezzi spezzato, lanciando diversi trend da seguire durante le ferie. Il reggiseno è un monospalla marrone con le frange sotto al seno e un dettaglio a catena sulla spallina, mentre gli slip sono bianchi modello panties, dunque a vita alta e tutt'altro che sgambati. Sebbene non si tratti dell'ideale per prendersi cura della tintarella, l'effetto glamour è assicurato.

Chi ha firmato il cappello di paglia di Ilary Blasi

A fare la differenza nel look da spiaggia di Ilary Blasi è stato un accessorio in particolare: il cappello di paglia alla pescatore. Si tratta di una chicca firmata Celine in rafia e con applicazione Triomphe che riproduce l'iconico logo della Maison.

Cappello Celine

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale viene venduto a 620 euro. Capelli bagnati legati in un mezzo raccolto, viso al naturale e gli immancabili bracciali preziosi al polso: la conduttrice non riesce a rinunciare alle griffe neppure durante le giornate di relax al mare.