Le borse di Ilary Blasi, dalla Birkin in coccodrillo alle Chanel: quanto vale la collezione Ilary Blasi ama le borse di lusso e lo dimostra ogni giorno sui social, dove sfoggia i modelli griffati più svariati. Pochette Chanel, tracolle di Gucci, Kelly bag di Hermès: ecco le più preziose e costose della sua collezione.

Ilary Blasi ama la moda e da sempre completa i suoi look trendy ed esuberanti con delle borse di lusso, da quelle iconiche a quelle colorate e originali, così da aggiungere sempre un tocco glamour e sofisticato a ogni completo. Possiede una collezione da capogiro fatta di pochette, tracolle, shopper e minibag, a contraddistinguerle è il fatto che sono griffate e che valgono una fortuna. Dopo aver scoperto quanto valgono tutte le sue scarpe preziose, è arrivato il momento delle borse. Chanel, Louis Vuitton, Dior, Hermès: ecco le chicche rare ed esclusive che la conduttrice possiede nel suo armadio.

Tutte le borse Chanel di Ilary Blasi

Le borse preferite di Ilary Blasi? Le Chanel. Ne ha davvero di ogni tipo, dal modello classico in pelle martellata e trapuntata total black (9.700 euro) a una variante in velluto bordeaux, la Maxi Jumbo Vintage che sugli e-commerce di usato di lusso viene venduta a 4.500 euro.

La Chanel vintage di velluto

Ne ha una tutta nera col manico rigido e la fibbia con la doppia C incrociata coordinata (da quasi 7.000 euro) e un modello a pochette da oltre 4.000 euro che usa per le sue gite in barca. Addirittura quest'estate ha portato una Chanel anche in spiaggia: si tratta della Deauville Maxi Denim Blue con il maxi logo in bianco sul davanti e la tracolla a catena rimovibile. Il suo prezzo? Quasi 3.500 euro.

Ilary Blasi al mare con la borsa Chanel

Dalla tracolla Gucci alla shopper Dior

Sebbene la Blasi abbia un'indiscussa passione per le Chanel bag, possiede anche delle borse di altri marchi di lusso nel suo armadio. Qualche tempo fa, ad esempio, sui social si è lasciata immortalare in spiaggia con la Dior Book Tote, il modello grande con il ricamo Oblique blu da 2.800 euro, perfetto per aggiungere un tocco di stile alle giornate passate al mare.

Ilary Blasi con la borsa Dior

Di recente, invece, ha abbinato un pantalone palazzo beige a una borsa coordinata di Louis Vuitton con il logo inciso, mentre per andare al Teatro dell'Opera di Roma ha optato per una tracolla di Gucci, un modello decorato all-over con la famosa stampa jacquard con la doppia G (prezzo 890 euro).

La tracolla di Gucci

Quanto costano le Hermès di Ilary Blasi

Le borse più preziose di Ilary sono in assoluto quelle firmate Hermès, considerate ormai come veri e propri investimenti in borsa. La "meno costosa" è la Kelly bag in verde Tiffany, una chicca che è possibile trovare solo sui siti di moda vintage di lusso a oltre 14.000 euro. Il pezzo forte della collezione, però, è la Kelly bag di coccodrillo bianco con dei diamanti incastonati.

La Kelly bag di Hermès in verde Tiffany

Si tratta dell'Himalaya Niloticus Crocodile Retourne Kelly 28, una tra le borse più amate al mondo e sfoggiata da diverse star famose, da Chiara Ferragni a Georgina Rodriguez. Il suo prezzo? Il valore cambia a seconda della personalizzazione richiesta dal cliente ma di solito si aggira intorno ai 300.00 euro (praticamente quanto un appartamento). Insomma, a quanto pare nel suo armadio la Blasi possiede dei veri e propri gioielli: quale sarà il prossimo accessorio di lusso che sfoggerà sui social?