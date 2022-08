Ilary Blasi è tornata a Roma: aperitivo in terrazza con crop top di piume e borsa griffata Ilary Blasi è tornata a Roma dopo le vacanze in giro per il mondo e ha organizzato un aperitivo con gli amici. Per l’occasione non ha rinunciato allo stile e alle griffe: ecco il suo nuovo look con piume e borsa di lusso.

Le vacanze di Ilary Blasi sono terminate: dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti ha deciso di allontanarsi in modo drastico dai riflettori ed è partita immediatamente per un safari in Africa. Sebbene non abbia rinunciato al rapporto diretto con i followers attraverso i social, da allora non si è mai fermata, passando dal mare di Sabaudia alle montagne delle Dolomiti, fino ad arrivare alle acque cristalline della Croazia. Solo qualche giorno fa aveva messo fine alle ferie con una sensuale foto in topless, oggi è tornata a mostrarsi sullo sfondo dei meravigliosi panorami romani alle prese con un aperitivo in terrazza. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Ilary Blasi segue il trend delle piume

Il rientro dalle vacanze è traumatico un po' per tutti ma basta organizzare qualche serata in compagnia degli amici più cari per sentirsi di nuovo in una location balneare. È proprio quanto fatto da Ilary Blasi, che per un aperitivo in terrazza a Roma ha sfoggiato un look estivo fresco e trendy. Ha detto addio ai micro bikini e ai copricostumi, questa volta ha abbinato dei pantaloni neri a vita alta a un crop top arancione acceso. Per la precisione ha scelto un modello di raso annodato in vita e con le maniche lunghe tempestate di esuberanti piume, seguendo così la mania del momento. In quante prenderanno ispirazione dalla scelta di stile della conduttrice per i primi eventi mondani in città?

Ilary Blasi col top piumato

Quanto costa la borsa nera di Ilary Blasi

Ilary Blasi non ha rinunciato a un tocco griffato per il ritorno in città. In uno scatto in cui si mostra davanti a un piatto di involtini primavera ha lasciato in primo piano la sua nuova Chanel bag. Si tratta di una borsa col manico, un modello classico in pelle di agnello nera trapuntata con l'iconico logo con la doppia C in total black sulla fibbia. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 6.750 euro. La conduttrice ha inoltre completato l'outfit con i suoi tanto amati cerchi d'oro, messi in risalto da un raccolto spettinato che sembra essere improvvisato.

