Ilary Blasi saluta l’estate in topless: la fine delle vacanze in micro tanga e occhiali da diva Per Ilary Blasi è arrivato il momento di salutare l’estate. A poche ore dal ritorno in città ha posato in topless con tanga e occhiali da sole, mettendo fine alle vacanze con sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi sta vivendo un momento particolare della sua vita: si è separata da Francesco Totti, dando la notizia con un comunicato stampa ufficiale, e ora si gode la "nuova" quotidianità da single. Gli ultimi mesi li ha passati in vacanza lontana dai riflettori, anche se ha documentato tutto sui social con foto e Stories. È stata prima in Africa, poi ha fatto qualche bagno a Sabaudia, si è dedicata al trekking sulle Dolomiti e infine ha girato la Croazia in yacht con la figlia Isabel. Ora per lei è arrivato il momento di dire addio alle vacanze e lo ha fatto con uno scatto in topless all'insegna della sensualità.

Il topless di Ilary Blasi

Le vacanze di Ilary Blasi sembravano essere infinite ma nelle ultime ore anche per lei è arrivato il momento di dire addio alle ferie. Ha passato gli ultimi giorni in Croazia tra caftani bianchi e copricostume con le frange ma prima di tornare alla normale quotidianità ha pensato bene di osare. Al motto di "Goodbye summer", la conduttrice si è lasciata immortalare in topless mentre è stesa su una rete. Certo, si copre il seno con le braccia e non mostra nulla di "scandaloso" ma è chiaro che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. Considerando il fatto che aveva posato senza reggiseno anche a inizio vacanza, per lei si tratterà di una vera e propria tradizione?

Ilary Blasi prima della foto in topless

Ilary Blasi segue il trend del tanga sgambato

L'unico capo indossato da Ilary Blasi nella foto in topless è un micro tanga, un modello nero sgambatissimo, a vita bassa e con dei laccetti sottili sui fianchi. Così facendo, ha messo in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Non ha rinunciato a un dettaglio in pieno stile diva: un paio di occhiali da sole scuri e squadrati a mascherina. Insomma, la Blasi non potrebbe essere più bella e raggiante, a questo punto non resta che aspettare la sua prima apparizione in tv post-separazione da Francesco Totti.