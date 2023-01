Ilary Blasi col bikini spaiato: in Thailandia il primo costume dell’anno è con il tanga Ilary Blasi è ancora in vacanza in Thailandia. Il primo bikini del 2023 è un due pezzi con reggiseno bianco e tanga rosso.

A cura di Giusy Dente

Proseguono le vacanze di Ilary Blasi, che è partita alla volta della Thailandia a fine dicembre. A Bangkok ha trascorso gli ultimi giorni del 2022 e ha dato il benvenuto all'anno nuovo, in compagnia del nuovo amore. Terminato il ventennale matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice attualmente è fidanzata col tedesco Bastian Muller. Insieme hanno soggiornato in un esclusivo e lussuoso hotel-grattacielo con vista mozzafiato, una struttura unica al mondo, dove hanno avuto modo di godere di ogni tipo di comodità. Sui social oltre a raccontare la vacanza, ha mostrato anche i suoi outfit alla moda.

I look di Ilary Blasi in vacanza

Ilary Blasi ultimamente è particolarmente attiva su Instagram. Ha testimoniato alcuni momenti della vacanza, condividendo con fan e follower diversi scatti. Nelle foto non compare mai il nuovo compagno, ma ha voluto ugualmente mostrare a chi la segue con affetto le sue giornate di relax e divertimento, nonché i look scelti per le diverse occasioni. Dal tubino cut-out all'abito vestaglia, ha puntato sempre su look glamour in tonalità pastello per le serate esotiche.

Il primo bikini di Ilary Blasi è spaiato

Rapita dal sole thailandese, Ilary Blasi ha avuto modo di frequentare anche le spiagge paradisiache del posto. Dopo il look balneare effetto vedo-non vedo, con caftano lungo e trasparente, si è mostrata anche in bikini. La conduttrice non ha resistito al fascino della piscina, concedendosi qualche momento di relax in acqua, circondata dalle palme. Ha scelto un due pezzi spaiato, dunque non abbinato per stampa e colore, composto da reggiseno bianco con spalline sottili e tanga rosso senza laccetti. La foto col lato B in mostra è la prima in bikini di questo 2023.