Ilary Blasi sulle spiagge thailandesi: per la giornata al mare indossa abito a rete e cappello griffato Ilary Blasi è in vacanza in Thailandia e non poteva non fare visita alle spiagge paradisiache del luogo. Ecco il look balneare trendy e griffato che ha sfoggiato sui social.

Sono molte le star che hanno deciso di passare la prima parte del 2023 lontane dall'Italia e ora si godono il relax prima di ritornare a lavorare a pieno ritmo dopo la Befana. Ilary Blasi è tra queste: è volata in Thailandia lo scorso weekend ed è proprio lì che ha trascorso il Capodanno (con tanto di look scintillante e audace). Complici le temperature calde del luogo, la conduttrice ha lasciato spazio a dei look in pieno stile estivo, dalle camicie indossate come minidress ai sensuali abiti cut-out. Nelle ultime ore si è concessa qualche ora in spiaggia, facendo sognare i fan che sono alla prese non solo con il freddo invernale ma anche con il lavoro.

Ilary Blasi con l'abito must

Dopo aver passato qualche ora nei mercati tipici del luogo, Ilary Blasi è finalmente andata in spiaggia. Acque cristalline, panorami paradisiaci e tintarella: ha trascorso una mattinata super rilassante e non ha dimenticato di documentare tutto sui social. Si è lasciata immortalare mentre passeggiava sul bagnasciuga a piedi nudi e per l'occasione ha sfoggiato un look balneare super trendy, anticipando le mode della prossima stagione.

Il look da spiaggia di Ilary Blasi

Ha indossato uno dei must-have del momento, l'abito a rete, trasformandolo in una sorta di caftano. Si tratta di un modello lungo e a tubino in total grey che le ha permesso di esaltare la silhouette, rivelando il bikini con un effetto vedo-non vedo.

Ilary blasi col cappello Chanel

Il cappello alla pescatore di Ilary Blasi

A completare l'outfit da spiaggia non poteva mancare un dettaglio griffato. Ilary si è protetta dal sole con un cappello alla pescatore firmato Chanel, un modello grigio decorato all-over con l'iconica doppia C a contrasto e con due lacci coordinati sui lati che permettono di legarlo alla testa. Quanto costa? Essendo vintage, è possibile trovarlo solo sugli e-commerce di moda di lusso di seconda mano, dove viene venduto a 1.700 euro. Capelli leggermente mossi, trucco impeccabile e bracciali d'oro ai polsi: la Blasi riesce a essere una diva anche in spiaggia.