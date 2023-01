Ilary Blasi brilla a Capodanno con reggiseno di cristalli e sandali oro Ilary Blasi ha scelto di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in Thailandia, sfoggiando un look glamour e scintillante.

A cura di Beatrice Manca

Moltissime star hanno approfittato delle feste di fine anno per regalarsi lunghi viaggi esotici. Ilary Blasi, ad esempio, ha scelto la Thailandia: è arrivata a Bangkok con un look griffato e si è lasciata alle spalle il 2022 in un resort di lusso. La conduttrice tv ha festeggiato Capodanno con un look scintillante sui toni dell'oro, seguendo la tendenza del momento: il crystal bra.

Il look di Capodanno di Ilary Blasi

Il 2022 è stato un anno complesso per Ilary Blasi, che ha dovuto affrontare la separazione da Francesco Totti dopo vent'anni di matrimonio. Tra progetti professionali, viaggi e un nuovo amore però ha ritrovato la serenità e ha brindato al nuovo anno con un look glamour e di tendenza. Ha scelto un paio di pantaloni oversize in raso blu, con l'elastico alla caviglia, e un paio di sandali gioiello color oro tempestati di cristalli.

Ilary Blasi

Ilary Blasi segue la tendenza del top di cristalli

Il pezzo forte dei look, però, è il mini top metallizzato: Ilary Blasi ha seguito la tendenza glamour del reggiseno di cristalli abbinando ai pantaloni blu un top dorato tempestato di strass tagliato corto alle costole che lasciava scoperto l'addome.

Il top metallic di Ilary Blasi

Per completare il look ha lasciato i capelli biondi sciolti e mossi sulle spalle e ha optato per un trucco leggero e luminoso. Per la conduttrice tv il 2023 sarà l'anno della rinascita: del resto chi brilla a Capodanno…