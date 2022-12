Il top di cristalli è il capo must have per Capodanno: come abbinare il reggiseno scintillante Basta un solo accessorio per accendere i look di Capodanno, dal più semplice al più glamour: il reggiseno di cristalli è la tendenza dell’inverno che ha fatto impazzire le star.

A cura di Beatrice Manca

Melissa Satta, Stradivarius, Dsquared2

Capodanno è alle porte: la sera più scintillante dell'anno si avvicina ed è ora di pensare all'outfit. Che abbiate in programma una serata casual con gli amici o una festa in discoteca, una cena al ristorante o una fuga romantica in baita, c'è un accessorio che proprio non può mancare nel vostro look: il crystal Bra, il top-reggiseno scintillante amatissimo dalle star.

Il crystal bra è tendenza scintillante dell'inverno

Da Dua Lipa a Hailey Bieber, da Chiara Ferragni a Ambra Angiolini sul palco di X Factor: non c'è star che non abbia sfoggiato nelle ultime settimane questo accessorio singolare e glamour. Si tratta infatti di un incrocio tra un gioiello e un reggiseno, in versione bralette o triangolo, tempestato di strass e cristalli. Le passerelle lo confermano: Miu Miu, Genny, Philosophy di Lorenzo Serafini e Elie Saab sono solo alcuni dei brand che hanno proposto le loro versioni dei crystal top in passerella.

Philosophy di Lorenzo Serafini

Come abbinare il top di cristalli

Il reggiseno scintillante ha è l'alleato perfetto per i look di Capodanno: è glamour, sexy e insospettabilmente versatile. I modelli a bralette o a fascia si possono indossare da soli sotto a un blazer nero, per dare un tocco audace al classico tailleur, mentre i top a rete sono perfetti sopra a un crop top nero o per vivacizzare un minidress con le bretelline.

Elie Saab

Anche l'outfit più semplice brilla con un reggiseno di cristalli: provatelo sopra a un dolcevita nero o a una camicia bianca dal taglio rigoroso. A volte tutto ciò che serve è un piccolo tocco di luce per trasformare completamente un look!