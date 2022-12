Ilary Blasi vola in Thailandia: il viaggio comincia in maxi camicia e stivali-calzino Ilary Blasi è volata in Thailandia per Capodanno e ha approfittato della prima serata in giro per Bangkok per sfoggiare un look iper griffato. Ha trasformato una camicia oversize in minidress e ha rilanciato gli stivali-calzino.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi è stata la protagonista indiscussa del gossip più spietato negli ultimi mesi del 2022: la scorsa estate ha annunciato ufficialmente la separazione da Francesco Totti e da allora ha conquistato le prime pagine dei giornali tra presunti flirt e battaglie legali a colpi di Rolex e borse griffate. Ora sembra aver trovato una certa stabilità nella sua "nuova vita" e non esita a documentare tutto sui social. Come rivelato proprio su Instagram, il Natale lo ha trascorso a Roma in famiglia, mentre per dare il via al nuovo anno "col botto" ha pensato bene di organizzare un viaggio oltreoceano. Nelle ultime ore è volata in Thailandia e ha fatto sognare i followers con un look che si rivelerà perfetto per la prossima primavera.

Ilary Blasi trasforma la camicia in minidress

Nelle ultime ore Ilary Blasi ha dato il via al suo viaggio di Capodanno: in mattinata si è immortalata in tuta all'interno di un elegante jet privato, mentre poche ore dopo è sbarcata in Thailandia. Ha trascorso la serata in uno dei locali più trendy della capitale Bangkok e ne ha approfittato per sfoggiare un look sofisticatio e griffato. Complici le temperature calde del luogo, ha anticipato la primavera trasformando una camicia oversize in minidress, lasciando così le gambe nude in vista. Si tratta di un modello firmato Balenciaga: è in total black ma ha il logo ricamato in rosso sulla schiena, ha la silhouette morbida e le maniche lunghe e arriva fin sotto al fondoschiena, dunque potrebbe essere tranquillamente scambiata per un vestito.

Ilary Blasi in Balenciaga

Il ritorno degli stivali-calzino

Ricordate gli stivali-calzino che hanno spopolato qualche anno fa? A quanto pare stanno per tornare e ad anticipare la mania è stata Ilary Blasi, che in Thailandia ha completato il look proprio con queste scarpe in versione griffata.

Stivali Vetements

Ha scelto gli iconici boots firmati Vetements, hanno un vertiginoso tacco a spillo, sono decorato con due righe orizzontali rosse e il logo intorno al polpaccio ed sono realizzati in un tessuto che sembra essere proprio un calzino di spugna. il loro prezzo? Supera i 1.300 euro. Gli stivali-calzino diventeranno ancora una volta il must della primavera? L'unica cosa certa al momento è che la conduttrice in vacanza sembra non poterne fare a meno.