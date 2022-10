Alessia Marcuzzi in versione “campagnola”: camicia a quadri e maxi stivali per la gita in montagna Alessia Marcuzzi ha trascorso una giornata in montagna con le amiche e ne ha approfittato per sfoggiare un look a tema. Si è trasformata in una “campagnola” con camicia a quadri e maxi stivali: ecco i dettagli dell’outfit bucolico.

A cura di Valeria Paglionico

Alessia Marcuzzi si sta godendo al massimo queste ultime settimane lontana dai riflettori. Dopo essersi presa una pausa dalla tv per oltre un anno, qualche mese fa ha annunciato che presto tornerà sul piccolo schermo con un programma tutto suo. Si intitolerà Boomerissima e la vedrà protagonista in prima serata su Rai 2 a partire da gennaio 2023. Sebbene sui social non esiti a documentare le prime prove (soprattutto dei balletti), è chiaro che ha ancora molto tempo libero e non può fare a meno di dedicarlo al relax. L’ultimo weekend, ad esempio, lo ha trascorso in montagna con le amiche, approfittandone per sfoggiare un outfit in pieno stile bucolico.

Il look bucolico di Alessia Marcuzzi

L’avevamo lasciata prima a Positano alle prese col suo ultimo bagno, poi con la figlia Mia in spiaggia, oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi in montagna con alcune amiche, prima tra tutte Elena Santarelli. La conduttrice si è così data per qualche giorno alla vita bucolica e non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio naturale e verdeggiante. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look “campagnolo”? La conduttrice ha abbinato un paio di jeans skinny a una semplice t-shirt bianca, completando il tutto con una camicia oversize a quadrati neri e rossi in pieno stile boscaiolo.

Alessia Marcuzzi in montagna

Alessia Marcuzzi dice addio ai tacchi

Niente tacchi a spillo o scarpe sofisticate, per la gita in montagna Alessia ha preferito puntare sulla comodità con un paio di maxi stivali di pelle senza tacco, un modello in stile cavallerizza che le ha permesso di correre tra i prati senza doversi preoccupare dell’erba bagnata o del terreno. Ha poi aggiunto un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile da diva e ha tenuto i capelli sciolti e al naturale, aggiungendo così un tocco sauvage all’intero outfit. In quante si ispireranno allo stile della Marcuzzi per passare qualche giornata in campagna tra passeggiate tra i boschi e sagre? L'unica cosa certa è che la conduttrice è così trendy da essere impeccabile in ogni versione.

Leggi anche Alessia Marcuzzi lancia il trend della primavera: la camicia over si porta solo con la maxi cintura