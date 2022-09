Alessia Marcuzzi al mare in autunno: l’ultimo bagno a Positano è senza trucco e col costume intero L’autunno 2022 è cominciato ma Alessia Marcuzzi non ha intenzione di dire addio alla bella stagione. L’ultimo weekend lo ha passato a Positano e si è concessa un ultimo bagno al mare senza trucco e col costume intero.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno 2022 è ufficialmente cominciato e le temperature sempre più basse lo dimostrano. Per molti, però, l'estate sembra essere uno stato d'animo (Demi Moore è solo una delle tante a non essersi arresa di fronte le prime giornate fredde) ed è per questo che per loro la bella stagione ancora deve terminare. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, che ha pensato bene di passare il weekend in costiera amalfitana, per la precisione a Positano. Quale migliore occasione di questa per concedersi l'ultimo bagno dell'anno al mare? Ecco le foto della conduttrice in costume da bagno e senza trucco a fine settembre.

Il costume di Alessia Marcuzzi

Sarà perché l'inizio del suo nuovo programma Boomerissima è stato rimandato o perché semplicemente intendeva godersi il sole splendente del sud Italia, ma la cosa certa è che Alessia Marcuzzi si è concessa una breve vacanza a Positano in compagnia di una cara amica. Le due hanno ammirato i meravigliosi panorami del luogo, hanno pranzato sul mare e hanno fatto una gita in barca, approfittandone per fare un bagno in acque cristalline. La conduttrice ne ha approfittato per lasciarsi immortalare in costume. Ha fasciato la silhouette con un modello intero verde e sgambato, caratterizzato dalle spalline sottili e a contrasto in nero.

Alessia Marcuzzi in costume a Positano

Alessia Marcuzzi al mare "al naturale"

L'unico dettaglio che poteva lasciare intendere che fosse autunno? Alessia Marcuzzi ha evitato di bagnarsi i capelli, tenendoli legati in uno chignon tirato e spettinato. Così come in piena estate, però, ha rinunciato al make-up, non avendo paura di lasciarsi immortalare in primo piano con il viso "al naturale". Insomma, complici gli ultimi sprazzi di caldo, non è mai troppo tardi per concedersi una giornata al mare e la conduttrice romana lo ha dimostrato. In quanti prenderanno ispirazione da lei per i prossimi weekend soleggiati?