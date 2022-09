Demi Moore dà il benvenuto all’autunno in costume: “L’estate è uno stato d’animo” L’autunno è alle porte, ma Demi Moore non ha ancora intenzione di mettere da parte il costume da bagno: “L’estate è uno stato d’animo”.

A cura di Giusy Dente

L'autunno è nell'aria e manca poco al suo inizio "ufficiale": il 23 settembre. Ma per Demi Moore è estate tutto l'anno: è la sua stagione preferita, quella che la rappresenta di più. Ecco perché per dare il benvenuto al freddo, ha scelto proprio il costume da bagno. A quanto pare, l'attrice non ha alcuna intenzione di mettere già da parte i bikini.

Continua l'estate di Demi Moore

Questa estate, Demi Moore l'ha trascorsa tutta in costume da bagno! Si è goduta le vacanze al mare, portando avanti anche diversi progetti lavorativi. Oltre alla recitazione si è lanciata anche in una nuova avventura, quella di stilista e modella. L'anno scorso aveva già posato assieme alle tre figlie Rumer, Tallulah e Scout per la linea swimwear di Andie Swim, brand di cui è anche socia. Stavolta per lo stesso marchio ha ideato una capsule collection tutta sua e ha fatto anche da testimonial per la campagna pubblicitaria.

Ha realizzato costumi perfetti per donne di ogni età e ogni fisicità, in nome dell'inclusione, affinché ci si potesse sentire belle oltre ogni numero o taglia. La 61enne è convinta che non siano questi dettagli a definire il valore di una donna. "Non diventiamo meno desiderabili con l'età" ha detto. Lei vive la sua età con coerenza e senza porsi limiti. Anche per questo continua a portare i capelli lunghi, che ama particolarmente, benché sia consapevole che vengano considerati da molte persone poco adatti alle donne "di una certa età".

Demi Moore ama l'estate e il costume

In un'intervista a People l'attrice ha detto di sentirsi particolarmente a proprio agio in costume da bagno e ha rivelato di possederne circa 400-500, tra bikini e due pezzi. Tra questi anche una serie di modelli vintage che si sono rivelati preziose fonti di ispirazione per la sua capsule collection. Non stupisce quindi che, benché sia ormai quasi autunno, Demi Moore continui a condividere con fan e follower foto in costume! Non ha alcuna intenzione di cedere alla stagione fredda, il suo è un mood perennemente estivo, fatto di calore e spensieratezza. "L'estate è uno stato d'animo" ha scritto.