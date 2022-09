La lunga estate di Demi Moore: si gode il sole di settembre col bikini bianco a vita alta L’estate non è finita e Demi Moore si sta godendo le giornate di sole in costume: il nuovo bikini bianco appartiene alla collezione che ha disegnato lei stessa.

A cura di Giusy Dente

Per Demi Moore è ancora tempo di costume da bagno. Questa estate sui social ha condiviso con fan e follower alcune istantanee delle sue vacanze, tra gite in barca in bikini e passeggiate da turista in versione casual. Sicuramente ne ha approfittato per rilassarsi e fare il pieno di energie, dopo mesi di lavoro. La 59enne, infatti, porta avanti la sua carriera nel mondo del cinema, ma si è reinventata anche stilista nel settore beachwear. E l'estate per lei sembra non sia ancora finita: si sta godendo il sole di settembre, rigorosamente in due pezzi.

L'estate di Demi Moore

Presto ritroveremo l'attrice sul grande schermo, nei film "Please Baby Please" e "The Sustance". Ma questa estate, oltre a frequentare i set, è riuscita anche concretizzare un progetto che le stava particolarmente a cuore. Ha lanciato una linea di costumi da bagno in collaborazione con Andie Swim, brand di cui è anche socia e che già lo scorso anno l'ha voluta come testimonial. Nel 2021 la 59enne è infatti stata la protagonista della campagna pubblicitaria assieme alle figlie Rumer, Tallulah e Scout. Stavolta invece oltre a posare come modella, ha disegnato in prima persona la propria capsule collection. Si è basata sulla propria esperienza personale: in un'intervista a People ha detto di avere una predilezione per l'abbigliamento da mare e di possedere centinaia di costumi da bagno. Ma ha lavorato affinché la sua linea risultasse comoda, bella e inclusiva, per far sentire a proprio agio le donne di ogni età e ogni fisicità.

Demi Moore col bikini bianco

Questa estate Demi Moore si è divertita a sfoggiare tutti i costumi della sua collezione, di cui va particolarmente fiera. Ha realizzato dei costumi adatti a donne di ogni età e fisicità, per farle sentire comode senza però rinunciare allo stile e alla femminilità. Dal bikini con reggiseno a triangolo a quello con coulotte a vita alta, dai costumi monocolore a quelli fantasia: ha spaziato molto con i modelli e li ha indossati quasi tutti sui social per mostrarli a fan e follower.

Leggi anche I bikini bianchi per l'estate 2020

in foto: bikini Andie Swim

Il bianco è uno dei suoi colori preferiti. Dopo il costume intero con profonda scollatura a V, è la volta del due pezzi. Lo ha scelto per le calde giornate di settembre, per approfittare delle belle giornate di sole: l'estate per lei non è ancora finita. Ha indossato il due pezzi The Monaco della collezione Andie Swim, lince a cui ha dato il suo nome.

in foto: bikini Andie Swim

Sia top che coulotte sono realizzati in crochet: la parte superiore ha spalline larghe e scollo a cuore, quella inferiore in stile vintage è a vita alta con dettaglio volant sui bordi. Costano rispettivamente 79 euro e 74 euro.