Demi Moore in vacanza, addio ai tacchi ma non rinuncia alle griffe: la sua borsa vale oltre 3mila euro Demi Moore è in vacanza e ne sta approfittando per rilassarsi al termine di un lungo anno lavorativo. Quale migliore occasione di questa per dare spazio allo stile casual? La cosa particolare è che non ha rinunciato alle griffe.

A cura di Valeria Paglionico

Demi Moore è una delle dive hollywoodiane che sembrano non sentire il peso dell'età che avanza e alla soglia dei 60 anni continua a dettare legge sia in fatto di bellezza che di stile. Attualmente è in vacanza ma non per questo ha "abbandonato" i followers, anzi, continua a documentare la sua quotidianità sui social tra foto in barca e selfie realizzati in compagnia del suo cagnolino. Nelle ultime ore si è mostrata in una versione davvero inedita: niente tacchi a spillo e abiti principeschi, ha preferito qualcosa di decisamente più casual anche se non ha rinunciato alle griffe.

Il look casual di Demi Moore

Vacanza significa relax e Demi Moore sembra averlo capito bene, visto che ha lasciato nell'armadio tacchi e abiti da red carpet. Per una passeggiata pomeridiana col suo cagnolino ha puntato tutto su un adorabile minidress in denim, un modello chemisier a maniche corte che ha lasciato le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers bianche e degli occhiali scuri da diva. A fare la differenza è stata la borsa, una tracolla Dior grigia decorata con l'iconica stampa Oblique. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison lo stesso modello non è disponibile (dunque probabilmente si tratta di un pezzo di una vecchia collezione) ma una variante simile viene venduta a 3.100 euro.

Demi Moore con le sneakers la borsa Dior

Demi Moore, icona di bellezza a 59 anni

È da quando è cominciata l'estate che Demi Moore posta spesso foto in costume e la cosa non ha lasciato indifferenti i fan, che non possono fare a meno di notare la sua incredibile forma fisica. Spazia tra micro bikini, modelli interi e con la scollatura maxi e in ogni occasione rivela una silhouette impeccabile capace di fare invidia anche alle 20enni.

Demi Moore in bikini

Di recente, ad esempio, per una gita in barca si è lasciata immortalare con indosso un due pezzi fucsia e una camicia arancione usata come copricostume, apparendo assolutamente meravigliosa. Insomma, la diva sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza e a 59 anni continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.