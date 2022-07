Demi Moore è una dea in costume: per l’estate sceglie il modello bianco con la scollatura maxi Demi Moore è tornata a posare in costume sui social e ha incantato tutti con la sua innata sensualità. Ha seguito il trend del total white con un modello intero con la maxi scollatura: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Demi Moore è tra le star internazionali che sembrano aver letteralmente fermato il tempo che passa inesorabile: nonostante abbia raggiunto i 59 anni, non sente affatto il peso dell'età e riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani. Sui social è sempre stata molto attiva, anche se è negli ultimi tempi che si sta attirando tutti i riflettori su di sé. Il motivo? Complice l'arrivo dell'estate e la collaborazione con un marchio di swimwear, si lascia immortalare spesso in versione balneare. Di recente ha seguito il trend del total white sfoggiando un costume intero con la maxi scollatura che ha messo in risalto il décolleté alto e tonico.

Demi Moore a 59 anni è modella di costumi

È ormai da diversi anni che Demi Moore collabora con Andie Swim, un noto brand di costumi da bagno, ma solo di recente ha disegnato una capsule collection tutta sua. Naturalmente ne è diventata testimonial e sui social non ci pensa su due volte a lasciarsi immortalare con i modelli simbolo della linea.

Demi Moore posa in costume

Due pezzi total black con i tanga sgambati, bikini a fantasia con gli slip a vita alta, modelli interi super sensuali: l'attrice ha voluto realizzare dei capi inclusivi e glamour perfetti per ogni donna, a prescindere dall'età, nella speranza che tutte imparino a sentirsi a proprio agio in versione balneare, dimenticando così la tanto temuta prova costume. Il dettaglio che accomuna tutti gli scatti di cui è protagonista? È così splendida e in forma che nessuno direbbe mai che ha quasi 60 anni.

Il costume Andie Swim

Quanto costa il costume bianco di Demi Moore

L'ultimo arrivato tra gli scatti in costume di Demi Moore è all'insegna del total white: la diva ha posato mentre si rilassa in piscina con indosso il modello intero The Tropez della sua collezione. Si tratta di un body bianco dalla silhouette sgambata, con una profondissima scollatura sul davanti e dei laccetti sulla schiena che permettono di lasciarla completamente nuda. Quanto costa? Sul sito ufficiale di Andie Swim viene venduto a 145 dollari (circa 142 euro) ed è disponibile in diversi colori, dal bianco e il nero, fino ad arrivare alle versione decorate con stampe floreali e tropicali. Espressione sensuale, capelli legati in un raccolto bon-ton, viso al naturale: Demi sembra aver scoperto la ricetta segreta per "l'eterna giovinezza".