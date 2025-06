Bianca Balti inaugura la stagione dei bikini: il selfie allo specchio in costume

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Archiviati gli impegni professionali è tempo d'estate e di vacanze anche per Bianca Balti. La modella si sta godendo al massimo il 2025, l'anno della rinascita, quello delle nuove consapevolezze acquisite nel duro periodo affrontato l'anno scorso. Il peggio è passato e lei è più forte di prima, pronta a godersi la vita e tutto ciò che ha da offrirle.

Comincia l'estate di Bianca Balti

Intervistata a Belve da Francesca Fagnani, la modella ha ammesso che nonostante il 2024 sia stato duro, le ha fatto ritrovare la sua grande forza interiore. La diagnosi di cancro alle ovaie al terzo stadio, l'intervento, le chemioterapie: sui social ha raccontato tutto, testimoniando momenti di sconforto e giorni felici. Ha scelto di non nascondere nulla, aprendosi sul suo percorso di cura, soprattutto per invitare le persone alla prevenzione e per infondere un messaggio di speranza, per non far sentire soli i malati oncologici ed essere in qualche modo utile. Ha persino denunciato la difficoltà di reperire farmaci essenziali per la sua sopravvivenza, attaccando le case farmaceutiche.

Non è stato affatto semplice vedere il corpo cambiare, sentirsi debole e fragile, subire le ripercussioni professionali: i brand l'hanno abbandonata appena saputo del tumore. Poi il palco dell'Ariston è stato il suo grande ritorno sulle scene, la sua dichiarazione di forza, coraggio, determinazione. A Sanremo ha indossato abiti bellissimi, certo, ma ha soprattutto sfoggiato il suo sorriso migliore. La sua presenza alla kermesse è stata la celebrazione della vita. Ora tutto ciò che vuole è godersi gli affetti, la famiglia, i successi professionali frutto di tanto lavoro. Attualmente nella sua vita non ci sono solo le due amatissime figlie, ma è anche felicemente fidanzata.

Bianca Balti in bikini

Chissà come trascorrerà l'estate Bianca Balti. La modella non ha resistito alla tentazione del selfie allo specchio, condividendo con fan e follower una foto in costume. Nello scatto indossa un due pezzi a fantasia coordinato con sfondo bianco, composto da reggiseno a triangolo e tanga. Il modello lascia scoperto l'addome e si intravede la cicatrice: è quella che le è rimasta dopo l'intervento subito mesi fa, per la rimozione del tumore. Non è la prima volta che la mostra. Lo ha fatto anche a Sanremo, dove ha volontariamente scelto di non nasconderla, infatti ha indossato un abito con un taglio cut out proprio sulla pancia. È la sua dichiarazione di forza, quella di una donna che guarda al futuro e che vuole vivere senza che l'inverno oscuri l'estate, cercando di trovare sempre un raggio di sole.