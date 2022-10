Alessia Marcuzzi e Mia al mare in coordinato: mamma e figlia sembrano gemelle con cappello e visiera Alessia Marcuzzi e Mia Facchinetti si sono concesse una giornata in riva al mare nel weekend. Per l’occasione mamma e figlia si sono vestite in coordinato, apparendo adorabili come due gemelle.

A cura di Valeria Paglionico

L'autunno è ormai arrivato ma, complici le recenti giornate calde e soleggiate che hanno fatto seguito ai terribili temporali, sono stati moltissimi coloro che si sono concessi delle mattinate in riva al mare. Certo, ormai l'acqua è troppo fredda per poter fare il bagno, ma anche solo stare stesi al sole è un vero e proprio toccasana per la salute e per il buon umore. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, che insieme alla figlia Mia Facchinetti ha trascorso una giornata all'insegna del relax nel weekend. Le due sono legatissime e si somigliano sempre di più giorno dopo giorno, tanto da poter essere scambiate per gemelle.

Alessia Marcuzzi in versione casual

Alessia Marcuzzi ha da poco annunciato la separazione dal marito Paolo ma, sebbene probabilmente per lei si tratterà di un momento difficile, sta provando ad affrontarlo col sorriso. A farle compagnia è la piccola Mia, la figlia nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti, che non può stare a meno di starle al fianco mattina e sera. Le due sono andate al mare e non hanno perso occasione per realizzare delle Stories. Se durante il precedente weekend a Positano la conduttrice aveva indossato il costume, questa volta ha lasciato spazio a qualcosa di più pesante: pantaloni acetati della tuta, canotta bianca e berretto con la visiera.

Il look da spiaggia di Alessia Marcuzzi

Mia Facchinetti con la visiera griffata

La piccola Mia Facchinetti non è stata da meno in fatto di stile, anzi, è apparsa meravigliosa in un look casual total black. Pantaloni ciclista, crop top e visiera bianca firmata Fila: la figlia della Marcuzzi diventa giorno dopo giorno sempre più bella e glamour, a prova del fatto che ha ereditato splendore e passione per la moda proprio dalla mamma. Capelli biondi leggermente spettinati, bocca rosata e profondi occhi azzurri: sebbene Mia sia ancora giovanissima, sembra già avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Leggi anche Mia Facchinetti torna a scuola in divisa: con i capelli lunghi è uguale a mamma Alessia Marcuzzi