Il viaggio di Ilary Blasi a Monaco tra parchi e castelli Ilary Blasi è in vacanza a Monaco di Baviera e condivide diverse immagini del suo viaggio all’insegna dello svago e della cultura.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi a Monaco

Ilary Blasi è in vacanza in Germania. La nota showgirl ha probabilmente raggiunto il suo nuovo compagno, Bastian Muller, imprenditore tedesco, a Monaco e ha già condiviso diverse immagini dei tour e delle visite che sta facendo, tra parchi naturali, castelli e piazze storiche.

Ilary Blasi al Castello delle ninfe

Ilary Blasi è in viaggio a Monaco e una delle prime visite che si è concessa è al famoso Castello di Nymphenburg, o anche detto "castello delle Ninfe", che è stato è la residenza estiva dei re di Baviera. Si tratta di uno storico un palazzo in stile barocco immerso in un grande parco alla francese.

Il Castello di Nymphenburg

Il castello, voluto dai principi Ferdinando Maria di Baviera ed Enrichetta Adelaide di Savoia nel 1664, in seguito alla nascita del loro figlio Massimiliano Emanuele, fu progettato dall'architetto italiano Agostino Barelli e completato nel 1675.

Il Pagodenburg del parco di Nymphenburg

Il Castello di Nymphenburg oggi è uno dei monumenti più iconici di Monaco di Baviera. A lungo il palazzo è stato tra le residenze preferite dai sovrani di Baviera e ancora oggi, nonostante sia aperto al pubblico, è una residenza dei duchi di Baviera.

Ilary Blasi nel parco di Nymphenburg

Il castello è immerso in un parco di 200 ettari con laghi, giardini alla francese ed edifici romantici dal tempietto ai padiglioni come il Pagodenburg. Gli interni sono invece caratterizzati da affreschi e marmi pregiati che fanno del palazzo una degna residenza principesca.

Ilary Blasi in centro a Monaco di Baviera

Non solo parchi e castelli, la visita di Ilary Blasi a Monaco di Baviera si è rivolta anche al centro storico della città con la sua piazza pittoresca, il campanile e gli storici edifici. Tra birre tedesche e pretzel, la nota showgirl si sta godendo questi giorni di svago e cultura in Germania.