Ilary Blasi a New York con gli stivali bianchi: sono le scarpe must dell’inverno 2023 Ilary Blasi è a New York con le amiche e per una serata glamour ha sfoggiato l’accessorio must dell’inverno 2023. Di cosa si tratta? Degli stivali bianchi.

A cura di Valeria Paglionico

Ilary Blasi si è presa una momentanea pausa dalla normale quotidianità romana. Nelle ultime ore è volata a New York con le amiche, così da godersi al massimo il periodo pre-natalizio e da allontanarsi anche materialmente da ogni tipo di gossip legato alla separazione da Francesco Totti. Ha dato il via alla vacanza lasciandosi immortalare con un look casual e griffato sullo sfondo degli iconici grattacieli della Grande Mela, mentre ieri ha visitato la città tra panorami mozzafiato e locali glamour. Quale migliore occasione di questa per lanciare l'accessorio must dell'autunno?

Il look da sera di Ilary Blasi

La serata newyorkese di Ilary Blasi è stata all'insegna della sensualità e del glamour. Ha puntato sulla semplicità del total black, abbinando un minidress a maniche lunghe decorato con le paillettes a un paio di collant velatissimi sempre neri. Scrunchie in pieno stile anni '90 portato al polso, bracciali d'oro e capelli portati sciolti e lisci: la conduttrice è apparsa meravigliosa e super rilassata mentre posava su un divano barocco. A fare la differenza nel suo outfit sono state però le scarpe, un paio di stivali col tacco a spillo in total white, destinati a diventare il must dell'inverno.

Il look invernale di Ilary Blasi

Gli stivali bianchi per l'inverno

Sarà perché l'atmosfera newyorkese ha stimolato il suo animo trendy o perché semplicemente è appassionata di moda, ma Ilary Blasi ha lanciato il capo da avere assolutamente durante l'inverno: gli stivali bianchi. Sono molte le Maison che hanno proposto i modelli più svariati in passerella, dagli anfibi con i lacci di Dior ai cuissardes di Diesel, fino ad arrivare ai modelli raso terra di Miu Miu. Come abbinarli? Sono perfetti sotto i minidress (soprattutto neri) ma vanno benissimo anche se portati con i jeans skinny o con i leggings. Che siano classici, texani o col tacco a spillo, non importa, l'unica cosa che conta è che siano total white, così da aggiungere un tocco luminoso a ogni tipo di look.