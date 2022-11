Ilary Blasi a New York tra le bolle a più di 330 metri di altezza Ilary Blasi è in vacanza a New York e ha visitato uno dei grattacieli più alti della città con uno spazio panoramico e immersivo unico a più di 300 metri di altezza.

A cura di Clara Salzano

Ilary Blasi a New York

Ilary Blasi è in vacanza a New York e, tra ristoranti iconici e shopping pre-natalizio, si è concessa del tempo per visitare il nuovo osservatorio di New York che comprende alcune delle esperienze più straordinarie che si possono fare in città. Scopriamo dove si trova e cosa comprende l'originale edificio.

Ilary Blasi sull’One Vanderbilt.

Ilary Blasi a New York ha visitato il grattacielo del One Vanderbilt, il più alto di Midtown, con la vista più incredibile della città. L'edificio sorge accanto al Grand Central Terminal, storica stazione di New York da cui ha un accesso diretto, e si trova proprio accanto agli iconici Empire State Building e Chrysler Building.

Ilary Blasi sulla terrazza del Summit One Vanderbilt

Il One Vanderbilt occupa un intero isolato compreso tra la 42esima e la 43esima strada e Madison Avenue, a Manhattan. Il grattacielo comprende 73 piani per un'altezza complessiva di 427 metri, compresa la guglia. Summit è invece il nuovo osservatorio panoramico posto in cima al One Vanderbilt, dove si è recata Ilary Blasi.

Leggi anche Chiara Ferragni a New York cammina a più di 300 metri nel vuoto

Ilary Blasi all’interno di Summit

Summit One Vanderbilt è uno spazio immersivo che si sviluppa su tre livelli con ascensori esterni vetrati che permettono di godere di un panorama straordinario. Il nuovo ponte di osservazione newyorkese unisce arte, tecnologia, architettura con esperienze uniche.

Il grattacielo di One Vanderbilt

Una volta entrati nel grattacielo si vive una vera e propria ascesa che, con l'ascensore panoramico , sospeso a 330 metri di altezza sopra Madison Avenue, permette di raggiungere la cima di One Vanderbilt.

L’installazione Air di Summit

L'ambiente immersivo comprende diverse installazioni ed esperienze: Air, dell'artista Kenzo Digital, fornisce un senso dello spazio sconfinato con 9.000 metri quadrati di specchi e un panorama incredibile dalle finestre a più di 300 metri di altezza.

L’opera di Yayoi Kasuma

L'installazione dell'artista Yayoi Kusama trasforma invece lo spazio in un'immersione visiva mutevole piena di bolle. Di notte Summit One Vanderbilt è come un faro di luce visibile da tutta New York. Per visitare Summit si paga un biglietto d'ingresso che va dai 39 dollari per il solo ingresso alla struttura fino ai 73 dollari per fare tutte le esperienze e bere un cocktrail in cima.