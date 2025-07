video suggerito

Il ritorno della stampa bandana: Ilary Blasi mostra l'abbinamento perfetto per l'estate Ilary Blasi è una delle regine di stile dell'estate 2025 e lo ha dimostrato col suo nuovo look bandana: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate l'iconica stampa bandana, quella che ha letteralmente spopolato negli anni '90? Di sicuro tutti coloro che sono stati bambini in quel periodo storico avranno indossato almeno una volta nella vita un capo con questa fantasia, soprattutto durante l'estate, e sono proprio loro che saranno lieti di sapere che quel pattern è tornato di moda. A dimostrarlo di recente è stata Ilary Blasi, che a pochi giorni dal debutto televisivo con Battiti Live si è servita dei social per rivelare il look vacanziero e glamour tutto da imitare: ecco i dettagli.

Il look bandana di Ilary Blasi

Cosa ha indossato Ilary Blasi a pochi giorni dal ritorno sul palco di Battiti Live? Niente tubini fascianti o top strizzati, ha preferito mixare comodità e glamour con un look bandana che di sicuro farà tendenza. Ha abbinato una semplice canotta di cotone bianco a degli accessori coordinati a stampa paisley. Si tratta di un pantalone palazzo oversize e di una bandana, entrambi in seta marrone ma decorati all-over con le iconiche foglioline stilizzate in total white. Capelli sciolti e ondulati, bracciali Hermès al polso e make-up curato nei minimi dettagli: la conduttrice è prontissima per dare il via con stile a una nuova avventura televisiva e di sicuro con il suo look bandana ispirerà moltissime donne durante le prossime vacanze.

Come abbinare la stampa bandana per l'estate

Come abbinare la stampa bandana? Se non si vuole "imitare" Ilary Blasi con diversi accessori coordinati a pattern paisley, si può optare per qualcosa di più semplice, magari abbinando un unico capo bandana a un jeans, a una t-shirt bianca o a una gonna monocromatica. Se invece non si intende rivoluzionare l'armadio in base ai trend di stagione, è possibile indossare anche una semplice bandana intorno al capo oppure trasformarla in un bracciale da annodare al polso. Chi, infine, non ha paura di osare può sia sfoggiare un look total paisley, sia mixare l'iconica fantasia con fiori e righe, a patto di stare bene attento agli abbinamenti di colori per evitare un effetto troppo caotico.