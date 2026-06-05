Il pareo nell’estate 2026 si indossa sopra la camicia, come fatto da Ilary Blasi in Grecia

Ilary Blasi ha dato ufficialmente il via alla sua estate e lo ha fatto con un look balneare tutto da imitare: ecco coma ha indossato il pareo trasparente in stile anni ’90.

Manca meno di un mese all'inizio dell'estate 2026 ma le temperature torride stanno già prendendo il sopravvento, tanto che sono moltissimi coloro che approfittano dei weekend per concedersi qualche ora di totale relax al mare. È arrivato, dunque, il momento di informarsi sui trend che di sicuro spopoleranno durante la bella stagione, da chi prendere ispirazione? Dalle star, che sono sempre sul pezzo in fatto di mode. Ilary Blasi, ad esempio, durante la recente vacanza in Grecia ha lanciato una nuova e originale tendenza: il pareo trasparente va indossato sopra la camicia.

Il look balneare di Ilary Blasi

Ilary Blasi è arrivata da poche ore su un'isola delle Cicladi ma ha già documentato tutte le attività a cui si è data in compagnia di Bastian Muller, dalle gite in barca agli allenamenti casalinghi, fino ad arrivare ai pranzi in terrazza. Si trova, infatti, in una mega villa con piscina a sfioro e spiaggia privata ed è proprio lì che ha proposto un look balneare che si preannuncia di tendenza. Per godersi qualche ora sul bagnasciuga ha sfoggiato un costume intero giallo acceso e lo ha abbinato a una camicia a righe multicolor di Ralph Lauren portata con le maniche scorciate. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Ha indossato pareo trasparente con le frangia in stile anni '90 sopra la camicia, proprio come se fosse una normale minigonna.

Il look estivo di Ilary Blasi

Il trend del pareo usato come una minigonna

È arrivato il momento di rispolverare i parei degli anni '90, di quelli colorati e trasparenti, decorati con applicazioni, ricami e frange coordinate. Se in passato si annodavano intorno alla vita quando si voleva passeggiare in spiaggia, ora sono diventati un capo d'abbigliamento vero e proprio, da sfoggiare durante le mattinate all'insegna del mare e della tintarella. Stando al trend lanciato da Ilary Blasi, possono essere usati come minigonne: vanno sempre legati intorno ai fianchi ma possono essere abbinati a camicie e t-shirt. L'effetto è un super glamour vedo non vedo, rivisitato in chiave marina. In quante prenderanno ispirazione da Ilary durante le loro prossime vacanze estive?