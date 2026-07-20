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Il total white è l’evergreen dell’estate, come dimostrato da Ilary Blasi a Saint Tropez

Il trend che risulta essere un vero e proprio evergreen ogni anno in estate? Quello dei look total white e a darne l’ennesima prova è stata Ilary Blasi a Saint Tropez.
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A cura di Valeria Paglionico
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Che estate sarebbe senza look total white? Si tratta di un vero e proprio must vacanziero che, nonostante gli anni che passano, continua a essere amatissimo. Il bianco, infatti, non solo esalta l'abbronzatura, è anche un colore fresco, luminoso e gioioso che rimanda subito alla spensieratezza e alla serenità associate alla bella stagione. A darne l'ennesima prova è stata Ilary Blasi, che durante una vacanza a Saint Tropez con Bastian Muller ha deciso di ispirarsi alla moda evergreen delle vacanze estive.

Il look total white di Ilary Blasi in vacanza

Ilary Blasi si sta godendo il meritato relax al termine di un lungo anno lavorativo e per farlo è volata a Saint Tropez in compagnia di Bastian Muller. Cosa ha indossato per passeggiare tra le stradine del centro?

Ilary Blasi in Weili Zheng
Ilary Blasi in Weili Zheng

Ha seguito il trend del total white, sfoggiando un adorabile completo Weili Zheng composto da canotta crop e gonna gitana, entrambe bianche e decorate con dei ricami tridimensionali in tinta. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un paio di ciabattine raso terra, calzature must della bella stagione, e gli immancabili bracciali rigidi di Hermès. L'unico accessorio a contrasto? La borsetta Chanel total black, la prova del fatto che anche in estate non riesce a rinunciare alle sue it-bag preferite.

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Weili Zheng
Weili Zheng

Look bianchi per l'estate, un trend intramontabile

Le mode e i trend possono passare ed evolversi ma il bianco continua a rimanere sempre il colore simbolo dell'estate, a prescindere dagli anni che passano. Emblema di leggerezza e di luminosità, è la soluzione perfetta per esaltare l'abbronzatura con stile, soprattutto nei suoi toni più vitaminici.

Ilary Blasi segue il trend del total white
Ilary Blasi segue il trend del total white

Può essere declinato anche nelle nuance avorio, latte o crema, e in tutti i casi si adegua alla perfezione al mood spensierato e vacanziero della bella stagione. Lino, cotone o pizzo sangallo: questi sono i tessuti che lo valorizzano al massimo e che si rivelano l'ideale per combattere le temperature roventi dei mesi di luglio e agosto. Insomma, i look total white non possono proprio mancare in valigia: in quante prenderanno ispirazione da Ilary Blasi durante le loro prossime vacanze?

Ilary Blasi a Saint Tropez
Ilary Blasi a Saint Tropez
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