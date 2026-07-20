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La gonna pareo, come quella di Bianca Guaccero, è l’accessorio da avere per l’estate 2026

L’accessorio che non può proprio mancare in valigia? La gonna pareo, l’assoluto must dell’estate 2026, come dimostrato da Bianca Guaccero.
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A cura di Valeria Paglionico
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Per tutti o quasi il conto alla rovescia per le ferie è ufficialmente cominciato e nel giro di poche settimane ci si ritroverà a rilassarsi tra passeggiate sul bagnasciuga e aperitivi a bordo piscina. È arrivato, dunque, il momento di pensare a cosa mettere in valigia, l'accessorio che non può proprio mancare? La gonna pareo, diventata un assoluto must dell'estate 2026. A darne prova è stata Bianca Guaccero, che per delle inedite foto sullo sfondo della sua amata Puglia ne ha sfoggiata una coloratissima e super glamour: ecco tutti i dettagli del trend da seguire.

Come indossare la gonna pareo in estate

Qual è il must dell'estate 2026 che non può assolutamente mancare in valigia? La gonna pareo, diventata la protagonista indiscussa della bella stagione. Può essere lunga fino alle caviglie oppure arrivare sopra al ginocchio, l'importante è che abbia la chiusura a portafoglio che simula quella di un "normale" copricostume. Sul mercato se ne trovano ormai di ogni tipo, dai modelli multicolor a quelli decorati con stampe esotiche, fino ad arrivare alle varianti monocromatiche ma in tinte vitaminiche. Come vanno indossate? Le gonne pareo possono essere sfoggiate in spiaggia semplicemente con il reggiseno del bikini o anche per un aperitivo serale, magari con un crop top o con una camicia. Estremamente versatili, sono l'ideale per aggiungere un tocco di originalità al proprio guardaroba estivo.

Bianca Guaccero con la gonna pareo
Bianca Guaccero con la gonna pareo

Il look per le vacanze di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è solo una delle tante star che hanno seguito il trend più gettonato dell'estate. Per una serata sulla spiaggia pugliese ha sfoggiato una minigonna pareo super sbarazzina, un modello firmato Haveone decorato con fantasia ghepardi (prezzo 59 euro), l'ha abbinata a una camicetta bianca semi-trasparente con ricami a forma sempre di ghepardo.

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Gonna di Haveone
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Niente scarpe, ha giocato in spiaggia a piedi nudi, dando prova di grande spensieratezza e libertà. Coda di cavallo alta, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: in quante prenderanno ispirazione da lei per aggiungere un tocco glamour e colorato alle loro serate estive?

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