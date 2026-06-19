L’estate 2026 è col costume glitter come quello di Alessia Marcuzzi: il bikini che non passa mai di moda

“Il mio costume preferito nel colore preferito”: Alessia Marcuzzi per l’estate 2026 ha scelto il due pezzi tempestato di glitter, per brillare sotto il sole.

Alessia Marcuzzi

Intero o due pezzi, monocolore o con stampe variopinte: è caccia al costume perfetto per l'estate 2026. Alcune celebrities hanno dato avvio in anticipo alla stagione balneare, sfoggiando il loro guardaroba da "copiare". Michelle Hunziker, per esempio, ha lanciato il trend del costume a effetto lingerie, il modello con inserti in pizzo che ricorda proprio il classico intimo femminile. Diversa la proposta di Giulia De Lellis, che dice addio al tanga a vantaggio della culotte, quindi una scelta più comoda e coprente rispetto a ciò che si è visto in questi anni, dominati dall'effetto micro.

Ma sulle spiagge, se c'è un costume che non passa mai di moda è quello glitterato, con effetti scintillanti: impossibile passare inosservati, con un costume così! Ed è quello scelto da Alessia Marcuzzi.

Il bikini ricoperto di glitter della conduttrice fa parte della nuova collezione beachwear di Calzedonia e costa 65 euro. Lo ha mostrato a fan e follower su Instagram. "Il mio costume preferito dell'estate nel colore preferito dell'anno" ha scritto. Il modello shiny è composto da reggiseno a triangolo e tanga coi laccetti. Il tessuto glitter è perfetto per catturare la luce, brillare sotto il sole o nelle serate speciali, risultando davvero glamour.

Alessia Marcuzzi in Calzedonia

Il set è marrone. Questa nuance calda e morbida è collegata soprattutto all'autunno, alla stagione fredda, in cui predominano i colori scuri. E invece è una delle tonalità più di tendenza per l'estate 2026: quest'anno ha preso il poso del nero imponendosi soprattutto nei look a contrasto. Il segreto per essere trendy è giocare con gli abbinamenti. Essendo un colore versatile, sulle passerelle lo abbiamo visto accostato in modo davvero originale. Il must have per questa estate è il marrone messo accanto al rosa, al celeste, al rosso, insomma anche a tonalità insolite, capaci proprio per questo di rendere l'outfit davvero accattivante.

Alessia Marcuzzi in bikini

Nel caso di un look da spiaggia, per esempio, si può puntare sugli accessori a contrasto: aggiungere al bikini glitterato marrone un pareo, un cappellino, dei sandali per creare un abbinamento inedito. Ma il costume si può trasformare anche in look da aperitivo o per una serata danzante sotto le stelle, abbinando al reggiseno degli shorts in denim oppure una gonna lunga variopinta.