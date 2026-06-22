Il bikini da avere nell’estate 2026 è animalier, come quello di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha dato avvio all’estate col costume animalier: è la stampa che non passa mai di moda, neppure sulle spiagge.

Valentina Ferragni

Che estate sarebbe senza un costume animalier? È il must have che non può mancare nella valigia per le vacanze estive 2026, quel capo di cui il guardaroba balneare non può assolutamente fare a meno. Ha confermato la sua predilezione per la fantasia che rimanda al mondo animale anche Valentina Ferragni.

In questi primi giorni d'estate, le celebrities in vacanza stanno già dando spunti sui look da copiare in spiaggia. Giulia De Lellis ha puntato sulla culotte, Alessia Marcuzzi ha scelto l'intramontabile effetto shimmer glitterato, Michelle Hunziker ha lanciato il trend del bikini lingerie. Valentina Ferragni, invece, è tornata su qualcosa che non passa mai di moda stagione dopo stagione, collezione dopo collezione: anche d'estate il maculato, il tigrato e il leopardato mantengono il loro fascino inalterato.

Valentina Ferragni in Reina Olga

L'influencer ha optato per un modello a due pezzi di Reina Olga. Questo è un brand che ama particolarmente, di cui indossa spesso le creazioni: qualche anno fa ha anche realizzatao una capsule collection tutta sua per il marchio di beachwear. Il bikini è composto da reggiseno a fascia senza bretelline che si annoda dietro alla schiena, tanga sgambato con bordi a balza svolazzanti. I due pezzi costano rispettivamente 140 euro e 125 euro.

Valentina Ferragni in Reina Olga

Tutti i brand di estate in estate continuano a proporre la stampa animalier anche sui capi delle collezioni beachwear, quindi per i look da mare: non è affatto vero che è una fantasia tipicamente autunnale. Nonostante sia associata a colori caldi e scuri (marrone, nero, beige), è possibile declinare la fantasia anche in modo più originale ed estivo: ecco quindi fare la loro comparsa abbinamenti diversi, magari con colori fluo o tonalità accese. In questo modo il maculato o il pitonato diventano più sbarazzini, più freschi e giovanili, meno "pesanti".

Bikini Reina Olga

È una reinterpretazione in chiave estiva, che però non toglie all'animalier la sua iconica eleganza senza tempo, quel suo tocco unico deciso e strong. È una fantasia molto amata anche perché è facile da abbinare. Al costume animalier si può accostare un qualsiasi capo in tinta unita che sia una camicia oversize o un pareo, ma anche un paio di shorts in denim. Giocare con gli accessori qui cambia tutto: borse in paglia e sandali gioiello modificano del tutto la resa finale dell'outfit, da più chic a più glamour.