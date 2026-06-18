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Il bikini da avere nell’estate 2026 è a effetto lingerie, come quello di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker si sta godendo una rilassante vacanza in Romagna e ne ha approfittato per lanciare il trend da seguire in estate: quello dei bikini a effetto lingerie.
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A cura di Valeria Paglionico
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Mancano pochissimi giorni all'inizio ufficiale dell'estate 2026 ma sono già moltissime le star che stanno approfittando dei weekend per concedersi le prime vacanze al mare. Tra loro c'è Michelle Hunziker che, oltre ad aver debuttato sui social con il nuovo compagno Giulio Berruti, ha anche postato una meravigliosa foto in bikini. Scommettiamo che il suo due pezzi a effetto lingerie diventerà il must della prossima bella stagione?

Il bikini a effetto lingerie di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha trascorso gli ultimi giorni nella sua amata Romagna e, al motto di "Capri? Sardegna? Nein! Romagna", si è lasciata immortalare sullo sfondo di un meraviglioso mare cristallino. Non è la prima volta che si è mostrata in bikini quest'anno, lo aveva già fatto diverse settimane fa, ma in questa occasione ha lanciato un trend destinato a diventare super gettonato, quello dei costumi a effetto lingerie. Ha infatti indossato un due pezzi firmato Miss Bikini con slip brasiliana e reggiseno a triangolo, entrambi bianchi e con degli inserti in pizzo trasparente che ricordano i classici capi intimi. Qual è il prezzo del capo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 219 euro.

Miss Bikini
Miss Bikini

Il trend da seguire nell'estate 2026

Cosa sono i bikini a effetto lingerie? I due pezzi con inserti di pizzo traforati o trasparenze sensuali, che "strizzano l'occhio" ai classici capi intimi che si utilizzano regolarmente nella quotidianità. Da qualche anno a questa parte, del resto, va di moda lasciare la lingerie in bella mostra, dai reggiseni usati come top sotto la giacca ai perizomi che escono dai pantaloni a vita bassa: se fino a qualche tempo fa si trattava di capi semplicemente "funzionali", ora le cose sono cambiate, visto che sono diventati parte integrante dei look. Nell'estate 2026 questo trend travolgerà anche il settore swimwear con i costumi simili a quello di Michelle Hunziker. In quante prenderanno ispirazione dal suo sensuale outfit da mare?

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