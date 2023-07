Tendenze costumi 2023: il due pezzi sporty con le spalline è il modello più amato dell’estate Sexy senza rinunciare alla comodità? Il costume dell’estate 2023 mette d’accordo tutti: come indossare il due pezzi sporty che piace alle star.

A cura di Beatrice Manca

Arena

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Moda Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Agosto è alle porte ed è ora di preparare la valigia per le vacanze. Il pezzo fondamentale? Il costume da bagno, ovviamente! Tra i modelli di tendenza dell'estate 2023 ce n'è uno che sta letteralmente spopolando: parliamo del due pezzi sporty con reggiseno a fascia e le spalline spesse. Più spiritoso del costume intero e più comodo del bikini, farà la felicità di chi ama nuotare o fare sport anche in spiaggia.

Perché scegliere il costume con le spalline spesse

In piscina o in barca a vela, in spiaggia o al lago: qualunque sia la meta della vostra estate, il costume sporty non può mancare in valigia. Il successo di questo modello è nella sua forma avvolgente e sexy al tempo stesso: si adatta a tutte le forme e l'assenza di ferretto lo rende perfetto per chi non ha molto seno. La forma del reggiseno ricorda un crop top sportivo, da cui il nome. Il due pezzi sporty è ideale per chi ama nuotare, tuffarsi o giocare a racchettoni. Le sportive lo sanno bene: i microbikini sono tanto belli quanto rischiosi, e i laccetti possono tradirti da un momento all'altro.

Valentina Ferragni in Valentina Ferragni Studio x Reina Olga

I due pezzi sporty sono la tendenza dell'estate 2023

In realtà però questo costume di sportivo ha solo il nome: i colori pastello e i tessuti satinati lo rendono tra i modelli più glamour dell'estate. Lo dimostrano Valentina Ferragni, che lo ha scelto lilla pastello con dettagli cut out, e Aurora Ramazzotti, che lo ha sfoggiato in tonalità blu oltremare per la vacanza in barca. Stella McCartney lo propone con maxi logo, mentre quello di Juicy Couture mette in risalto l'abbronzatura con toni lime. Marc O'Polo, con il suo modello blu segue la tendenza Mermaidcore e ci fa sentire aria d'oceano anche in città. Come si abbina questo costume? Niente di più semplice: camicia di lino colorata aperta, shorts a vita alta e tanti braccialetti di perline handmade per dare un tocco di allegria!