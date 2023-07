Moda estate 2023: i 6 costumi di tendenza da sfoggiare quest’anno al mare Dal trikini al due pezzi ‘sportivo’, dal bikini a fiori all’intero con stampa optical anni Sessanta: guida ai costumi da bagno dell’estate 2023 e a come abbinarli.

A cura di Marco Casola

da sinistra Annalisa Scarrone, Gigi Hadid ed Elisabetta Canalis

Che sia un trikini colorato, un microbikini fantasia o un sofisticato costume intero nero, la divisa dell'estate è solo una: il costume da bagno. Ora che i saldi sono iniziati e le vacanze sono dietro l'angolo, è il momento di investire su uno dei modelli della stagione. Troppa scelta? Abbiamo selezionato i costumi più cool dell'estate 2023 (a cui non resistono neanche le star): guida ragionata a modelli, colori, accessori e abbinamenti per ogni ora del giorno.

Il bikini a fiori

Gigi Hadid

Anche se ormai ha più di 70 anni, il bikini è sempre in gran forma e si conferma il modello più amato, estate dopo estate. Micro o retrò che sia, con i i laccetti o la culotte a vita alta, l'importante quest'anno è sceglierlo con una fantasia floreale, allegra e colorata. Si può puntare sulle stampe tropical, con fiori e palme, o su fantasie anni Settanta più geometriche e astratte.

Per non parlare poi delle stampe ‘botaniche' verdeggianti con bacche, foglie e frutti. I bikini a fiori si abbinano a meraviglia con un abito d'ispirazione hippie-chic, ampio e colorato, o hot pants di jeans a vita alta.

Il costume floreale di Etro

Il costume lingerie a effetto seta

Elisabetta Canalis

La tendenza più sexy dell'estate? I costumi satinati effetto lingerie, interi o due pezzi. Con colori pastello, dettagli romantici come volant e merletti e bretelline intrecciate fanno concorrenza alle linee sofisticate della biancheria più pregiata. La tendenza ha conquistato anche le star, da Giulia De Lellis a Elisabetta Canalis.

Un due pezzi satinato o un costume intero effetto seta non può mancare nella valigia estiva: è il passepartout perfetto per passare dalla spiaggia all'aperitivo senza ripassare da casa a cambiarsi. Basta un abito a rete infilato sopra all'ultimo minuto ed et voilà, il look è servito!

Il bikini lingerie di Bea Studio

Il due pezzi con le bretelle spesse

Valentina Ferragni

Da Aurora Ramazzotti a Valentina Ferragni, le star non hanno dubbi: il costume più originale dell'estate 2023 è quello che si ispira al mondo dello sport. Segni particolari? Un reggiseno senza ferretto con le spalline spesse e uno scollo quadrato, come fosse un crop top (molto corto). Le star lo prediligono in tinta unita, dal rosa Barbie al verde mela, fino al lavanda.

Le tinte fluo esaltano l'abbronzatura, ma non mancano le proposte fantasia. Qualunque sia la scelta, abbinatelo a occhiali colorati in stile anni Duemila, a mascherina o senza montatura, e a un cappellino da baseball colorato. Il tocco in più? Collanine e braccialetti di perline effetto ‘hand made', la tendenze dell'estate.

Due pezzi ’sporty’ di Lido

Il trikini

Annalisa Scarrone

Né intero, né due pezzi: il trikini, con la sua originalità, torna tra le tendenze dell'estate. Il segreto del suo successo sono gli intrecci, che creano geometrie inaspettate sul corpo. Insomma: la linea di un intero senza rinunciare alla sensualità giocosa del bikini. I modelli su cui puntare quest'anno sono quelli ‘cut out' con tagli su un fianco.

I saldi sono il momento ideale per comprare un nuovo trikini a prezzi scontati, puntando sui colori accesi di tendenza: rosso corallo, azzurro mare o verde bottiglia, in perfetto stile Mermaidcore. Per abbinarlo puntate sulla semplicità: una camicia aperta di giorno, una borsa maxi e un paio di pantaloni in lino per restare in spiaggia al calar del sole.

Il trikini di Tezenis

Il costume intero total black

Giulia Salemi

Quest'estate nessuno può resistere al fascino intramontabile del costume intero, la tendenza beachwear 2023. Se dovete scegliere un solo modello per il resto della vita, puntate sul costume nero dalle bretelline sottile: è l'equivalente del tubino sulla spiaggia. Elegante, mai scontato, dona a tutte e non vi stancherà mai.

Per esaltarlo al massimo, provatelo con un cappello a tesa larga in paglia e collanine in turchese o corallo, perfette per aggiungere un tocco di colore. Nota a margine: il costume nero non si indossa solo in spiaggia o in piscina, ma anche in città, con jeans wide leg o gonne multicolor con le frange.

Stradivarius

Il costume a stampa optical

Elena Santarelli

Basta con le righe, e pure coi pois: quest'anno la fantasia più originale è la stampa optical, con un piccolo motivo geometrico colorato ripetuto su tutto il costume per un look dalle vibe anni Sessanta. Elena Santarelli ne sfoggia uno intero con un motivo retrò che esalta la figura con garbo. Come si abbina? Un abito ‘effetto uncinetto' e un paio di sandali in corda o in cuoio, per sentirsi subito in Costa Azzurra!