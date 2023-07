Aurora Ramazzotti in costume scherza sull’abbronzatura: “Mozzarella a bordo” Costume intero, cappello da diva e trecce: le vacanze in barca di Aurora Ramazzotti sono all’insegna dello stile.

A cura di Beatrice Manca

Prima estate da mamma per Aurora Ramazzotti: l'influencer e conduttrice televisiva è partita alla volta della Sardegna con la famiglia al completo. Su Instagram ha documentato alcuni momenti della vacanza con la madre Michelle Hunziker, pubblicando le foto della barca e dei suoi look sempre impeccabili: ha puntato tutto sullo stile diva retrò con maxi cappelli in paglia e costumi interi. Ma senza rinunciare a un tocco di autoironia e alla sua proverbiale battuta pronta!

Il costume intero di Aurora Ramazzotti

Ormai è ufficiale: il costume dell'estate 2023 è l'intero. Meglio se total black. L'equivalente estivo del tubino nero spopola tra le tendenze di stagione e nelle valigie delle star: Aurora Ramazzotti non se lo è fatto ripetere due volte e ha scelto un modello con profonda scollatura tonda, una leggera sgambatura e due fiocchi sulle spalle.

Aurora Ramazzotti

Nero anche d'estate? Assolutamente sì, specie se stemperato da un tocco di colore, come la sua manicure verde fluo. Ovviamente nella valigia per il mare dell'influencer non mancano i bikini: il suo modello preferito è quello d'ispirazione sporty, composto da un crop top con bretelline blu oltremare abbinato allo slip a vita bassa.

Aurora Ramazzotti in bikini

Aurora Ramazzotti con il cappello di paglia da diva

Per completare l'effetto diva retrò l'influencer ha abbinato al costume un cappello di paglia a tesa larghissima, ideale per proteggersi dal sole. Una precauzione necessaria specialmente in barca (dove si trova Aurora Ramzzzotti con la famiglia). La figlia di Michelle Hunziker comunque non rinuncia all'ironia e scherza sulla sua pelle chiarissima: "Mozzarella a bordo!", scrive nelle storie di Instagram.