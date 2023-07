Aurora Ramazzotti, prima estate da mamma senza trucco: non rinuncia alla sensualità con l’oblò sul seno Aurora Ramazzotti è in Sardegna per la sua prima estate da mamma. Niente trucco e tinte fluo: ecco il look vacanziero che ha rivelato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha ufficialmente dato il via alle sue vacanze estive, le prime da mamma. Qualche giorno fa è partita con la famiglia al completo alla volta della Sardegna (con tanto di t-shirt "irriverente") e ora sta trascorrendo il tempo libero tra relax in compagnia del piccolo Cesare, momenti casalinghi per evitare il sole delle ore di punta e look all'insegna del glamour. Essendo da sempre icona body positive, non ha potuto fare a meno di rinunciare al trucco, lasciando trionfare la bellezza al naturale: ecco le foto del suo nuovo outfit "vacanziero" all'insegna della sensualità.

Il look fluo di Aurora Ramazzotti

Chi ha detto che una neomamma deve dire addio alla sua femminilità? Aurora Ramazzotti ha stravolto gli stereotipi comunemente accettati e, sia in gravidanza che dopo il parto, non esita a mettere in risalto l'innata sensualità che da sempre la contraddistingue. Per la vacanza in Sardegna sta puntando sulle tinte fluo, un vero e proprio must di stagione: dopo la manicure verde neon, ha optato per un adorabile outfit in tinta. Ha abbinato una minigonna aderente con un drappeggio frontale, modello che lasciava il tanga in vista, a un crop top con le maniche corte e un taglio a forma di oblò sul seno. Scommettiamo che la scollatura oblò diventerà la più trendy delle vacanze?

Aurora Ramazzotti con l’oblò sul seno

Aurora Ramazzotti è icona body positive

Il dettaglio che non poteva passare inosservato è il beauty look di Aurora. Sebbene siano molte le star che non si mostrano mai in pubblico senza make-up, lei ha dato l'ennesima prova di essere anti-convenzionale lasciandosi immortalare col viso al naturale in una campagna pubblicitaria. Sebbene le foto scattate siano state realizzate per Morellato, ha rinunciato al trucco, apparendo meravigliosa in versione acqua e sapone. Del resto, chi in vacanza non si prende una temporanea pausa da fondotinta, correttore e rossetto marcato? Aurora Ramazzotti ha dato l'ennesima prova di essere un'icona body positive ed è per questo che continua a essere tanto amata.