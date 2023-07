Aurora Ramazzotti, manicure fluo per le vacanze: il “mom fit check” è con unghie e top coordinati Aurora Ramazzotti ha dato il via alle vacanze estive, sta trascorrendo le sue giornate in Sardegna in compagnia della famiglia. Prima di partire ha rifatto la manicure, puntando tutto sul verde fluo.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti ha dato il via alle vacanze estive, le prime nei panni di neomamma. È partita ieri con la famiglia al completo e, sebbene fosse un tantino preoccupata visto che Cesare non aveva mai preso un volo, è riuscita lo stesso a distinguersi per originalità con un look super irriverente. Ora che è arrivata in Sardegna, però, non si sta dando ai bagni, alla tintarella e alle gite in barca come negli scorsi anni, ora deve dedicarsi al figlio neonato ed è per questo che trascorre la maggior parte della giornata al fresco nel giardino della casa che ha preso in affitto. Nonostante la maternità abbia modificato le sue abitudini, non ha alcuna intenzione di rinunciare al glamour: ecco come si è mostrata.

Le prime vacanze da mamma di Aurora Ramazzotti

Come ogni mamma di un bambino neonato, anche Aurora Ramazzotti può andare al mare solo nelle prime ore del mattino, così da evitare il sole rovente di mezzogiorno. Nonostante sia tornata presto, ha trovato un modo originale per "intrattenersi". Ha fatto un "fit check" ma in versione mamma, mostrando il look casalingo scelto per stare con Cesare. Niente abiti over o hippie, in vacanza ha abbinato un paio di pantaloni della tuta, un modello lungo in grigio chiaro, a un crop top verde fluo. Non ha avuto paura di lasciare in vista la pancia post-parto, trasformandosi ancora una volta in icona body positive.

Il "mom fit check" di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti segue il trend dello smalto fluo

Il dettaglio che non è passato inosservato? Aurora Ramazzotti ha cambiato ancora una volta manicure. L'avevamo lasciata con la french effetto Barbie ma, complice il fatto che probabilmente rimarrà in vacanza per diverse settimane, prima di partire ha fatto nuovamente visita all'estetista. Ha seguito il trend delle unghie fluo, puntando tutto su uno smalto verde neon coordinato al top. Insomma, la prima vacanza da mamma della figlia di Michelle Hunziker potrà anche essere all'insegna della vita "casalinga" ma non per questo sta rinunciando allo stile fashion che da sempre la contraddistingue.