Aurora Ramazzotti con la french manicure effetto Barbie: abbina le unghie rosa alla tutina Aurora Ramazzotti ha rifatto la manicure e ha mostrato il risultato sui social. Ha seguito la “Barbie mania” con un french rosa e ha abbinato il tutto a un look coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è tornata a Milano dopo aver trascorso il weekend in Liguria per il matrimonio di una cara amica, in occasione del quale ha ricoperto i panni di damigella d'onore. Si è riunita al piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza che nei giorni scorsi era stato lasciato per la prima volta da solo con la nonna Michelle Hunziker. Ora si gode il relax casalingo e non può fare a meno di documentare tutto sui social. Cosa ha fatto in un piccolo momento di pausa dalla vita da mamma? Ha fatto visita all'estetista per rifare la manicure: ecco il risultato.

La manicure effetto Barbie è il must dell'estate

La mania beauty destinata a diventare il must dell'estate? Le unghie effetto Barbie. Si tratta di una french manicure rivisitata, nella quale al posto del classico bianco sulle punte si usa uno smalto total pink. Naturalmente si può osare con la fantasia aggiungendo qualche dettaglio super originale (come ad esempio una linea glitter), ma l'importante è che ci sia almeno un tocco rosa La prima a sfoggiare la manicure Barbie non poteva che essere Margot Robbie, ma ora a imitarla è stata l'italianissima Aurora Ramazzotti. Sui social ha mostrato il suo french all'insegna del pink con punte rosa e base naturale.

La manicure Barbie di Aurora Ramazzotti

Il look total pink di Aurora Ramazzotti

Che sia capitato per caso o perché voleva seguire il trend della "Barbie mania", ma la cosa certa è che Aurora Ramazzotti ha abbinato anche il look alla manicure. Non appena tornata dall'estetista si è lasciata immortalare in una versione dolcissima e glamour: è seduta in poltrona col piccolo Cesare tra le braccia e sfoggia una tutina total pink, un modello fasciante in pieno stile Barbie girl con i pantaloni ciclista, le spalline doppie e una scollatura generosa. Capelli sciolti e lisci, niente trucco e french manicure in vista: Aurora ha aggiunto anche un cuoricino rosa per completare "l'opera d'arte". In quante seguiranno il suo esempio e abbineranno l'outfit alla nail-art?