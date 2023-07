Latte make-up, il beauty trend dell’estate (dalle sfumature cappuccino) è virale su TikTok Il latte make-up è il beauty trend dell’estate 2023, un trucco nei caldi toni del caramello e del cappuccino che dona al viso un aspetto abbronzato e luminoso.

A cura di Giusy Dente

Instagram @daniellejaimu

I social sono quel magico mondo dove qualcosa che anni fa era passato del tutto inosservato, torna in vita per logiche del tutto sconosciute e diventa addirittura virale, godendo di una fama inaspettata! È quello che sta accadendo col beauty trend del momento, che in realtà risale addirittura al 2018. Ma se cinque anni fa non era riuscito a imporsi, adesso il latte make-up (questo il suo nome) ha ripreso a circolare su TikTok e Instagram, sorprendendo la sua stessa inventrice. È diventato l'ossessione di influencer, make-up artist e beauty addicted.

Che cos'è il latte make-up

L'hashtag #lattemakeup spopola su Instagram e TikTok, dove make-up artist, influencer e beauty addicted stanno proponendo la loro versione del trend. Sono milioni i video e le relative visualizzazioni, un fenomeno che ha sorpreso anche colei che il trend lo ha inventato, ma cinque anni fa! Era il 2018, infatti, quando la make-up artist Tanielle Jai realizzò per la prima volta questo trucco durante uno shooting.

Instagram @daniellejaimu

Che cos'ha di particolare questa tecnica? Si ottiene utilizzando con dimestichezza i pennelli, essenziali per realizzare un effetto sfumato. I toni sono quelli caldi del bronzo, perfetti per esaltare la pelle abbronzata: è il make-up ideale per l'estate, perché estremamente luminoso e soprattutto perché dona un aspetto naturale.

Instagram @daniellejaimu

Come è nato il trend

La "mamma" del latte make-up è la make-up artist Tanielle Jai, che ha iniziato a realizzarlo sulle modelle nel 2018. Meravigliata dalla popolarità "tardiva" del trend, virale da giorni, lei stessa ha dedicato un post alla tecnica da lei "inventata", spiegando: "Lo chiamano latte make-up, ma è solo trucco effetto abbronzato realizzato usando toni caramello". Il trend, infatti, è nato perché qualcuno ha cominciato a replicare la tecnica prendendo come esempio proprio un lavoro eseguito dalla make-up nel 2018: da lì l'effetto virale, che ha coinvolto milioni di altri utenti.

Instagram @daniellejaimu

Come realizzare il latte make-up

Fondotinta, terra, illuminante: sono gli elementi essenziali per il latte make-up, i prodotti che una volta combinati regalano l'effetto glow e abbronzato. Si comincia con una base trucco leggera con contouring, per scolpire bene il viso. Poi si passa a illuminare punti strategici del volto come zigomi, parte alta delle sopracciglia, angolo interno dell'occhio.

Instagram @daniellejaimu

Qui si può applicare un ombretto sulla palpenra, rigorosamente in una tonalità calda: rosa, arancio, marrone, magari da esaltare ulteriormente con uno shimmer. Si può poi aggiungere un tratto sfumato di matita e abbondante mascara per rendere lo sguardo più penetrante. Un trucchetto è disegnare delle piccole lentiggini su naso e zigomi usando una penna per sopracciglia, per dare ancora di più l'idea della pelle appena baciata dal sole. E l'effetto cappuccino caramellato è fatto!