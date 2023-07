Come truccarsi per esaltare l’abbronzatura del viso: i colori da scegliere e gli errori da non fare Hai ottenuto la tintarella perfetta? Esaltala con il trucco! Blush, terra, ombretti colorati: ecco quali sono i prodotti da usare per esaltare al massimo l’abbronzatura estiva.

A cura di Federica Ambrogio

Come truccarsi in estate quando il viso comincia ad abbronzarsi? Le vacanze estive sono l'occasione perfetta per osare con qualche make-up diverso dal solito, capace di esaltare il colorito dell'incarnato. Il segreto per esaltare la tintarella col trucco è scegliere i colori e le texture giuste, rinnovando il beauty case con prodotti estivi e leggeri ed evitare make up look troppo intensi e pesanti. Blush, terra, ombretti colorati: ecco le idee per esaltare il tuo colorito e gli errori da non fare una volta durante le vacanze.

Il correttore e l'illuminante per esaltare l'abbronzatura

In estate, si sa, si tende a fare più spesso le ore piccole e la cosa non ha un buon effetto sulle occhiaie, che potrebbero apparire più accentuate del solito nonostante la tintarella. Per mascherarle senza particolari artifici basta utilizzare un tocco di correttore sotto gli occhi, facendo bene attenzione al colore scelto che deve essere un tantino più scuro rispetto a quello usato nei mesi invernali. Il correttore, inoltre, può essere utile anche per scolpire il viso col contouring. Per rendere il make-up glow super luminoso è consigliabile inoltre un illuminante da mettere sulle guance, l'ideale per nascondere con stile le piccole imperfezioni nell'incarnato.

Il correttore per esaltare l’abbronzatura

Gli ombretti colorati per gli occhi

Chi in estate non ha voglia di osare con i colori accesi e vitaminici? Per esaltare l'abbronzatura si possono usare gli ombretti variopinti, dal rosa Barbie al lilla, fino ad arrivare al rosso fuoco e al verde lime. L'ideale è abbinarli alle nuance dell'outfit scelto per la serata, magari mixandoli tra loro così da dare vita a un effetto arcobaleno. Non esiste una tinta più o meno in voga delle altre, la regola da seguire è semplicemente non lasciarsi intimorire dalle convezioni e lasciare spazio alla creatività.

Gli ombretti colorati per esaltare l’abbronzatura

Come truccarsi per esaltare l'abbronzatura

Il tipo di trucco per esaltare l'abbronzatura andrà calibrato in base al colore della vostra pelle. Se la tintarella è leggermente ambrata, potete puntare su prodotti nelle nuance del bronzo, gloss leggeri e luminosi, terre matt dall'effetto gold e ombretti nei toni del verde smeraldo e del marrone caldo. Se invece la vostra tintarella è più intesa e la pelle ha un effetto bronze, sarà d'obbligo illuminare il viso con un illuminante, meglio se liquido, e scegliere colori vici e luminosi: perfetti i rossetti corallo o fucsia in contrasto con un trucco occhi realizzato con un kajal nero. La pelle è abbronzata, ma potrebbe avere delle discromie: è fondamentale curare la base in ogni dettaglio, per ottenere un incarnato impeccabile. Scolpisci lo zigomo per dare tridimensionalità al volto e poi concentra l'attenzione sugli occhi oppure sulle labbra.

Il make–up per esaltare l’abbronzatura

La terra per uniformare il colorito

Nonostante l'abbronzatura impeccabile notate che il vostro colorito non è perfettamente uniforme? Niente paura, basta usare un tocco di make-up per vantare un viso "da star". Per rendere l'incarnato omogeneo si può utilizzare una terra sui toni del marrone, facendo bene attenzione a scegliere una nuance che si avvicina al proprio incarnato abbronzato.

La terra per uniformare il colorito

Il rossetto da usare su un viso abbronzato

I rossetti must dell'estate sono in assoluto i nude e i lucidalabbra trasparenti, l'ideale per illuminare il viso abbronzato in modo naturale. Corallo, rosa intenso, arancio: queste sono invece le nuance per coloro che vogliono aggiungere un pizzico di colore al loro look attraverso il rossetto. Da evitare, invece, i bordeaux, i violacei e le tonalità scuri che si adattano meglio all'inverno.

I rossetti corallo per il viso abbronzato

Pelle abbronzata: gli errori make up da non fare

Quando il tuo incarnato si abbronza cambia colore, ed è fondamentale evitare alcuni errori beauty per non spegnere e ingrigire il tuo volto. Il primo errore da non fare è mettere da parte l'idratazione: anche durante il periodo estivo la pelle ha bisogno di nutrimento e idratazione. Durante l'estate è necessario cambiare colore di fondotinta, scegliendone uno dalla consistenza più leggera e dal tono più scuro, cercando l'abbinamento perfetto con il colore del proprio incarnato. Anche il correttore quindi dovrà essere leggermente più scuro, meglio se aranciato e illuminante. Scegliete tonalità calde: in generale questa regola vale sia per i blush, che per gli ombretti e i rossetti, ma anche per i prodotti che utilizzate per riempire le sopracciglia che altrimenti risulterebbero grigie. Per quanto riguarda il trucco labbra, è quindi meglio evitare rossetti dal sottotono freddo e dalle tonalità troppo chiare.