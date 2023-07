Aurora Ramazzotti, primo weekend senza Cesare: al matrimonio dell’amica è damigella in raso verde Aurora Ramazzotti è volata in Liguria col compagno Goffredo, lasciando per la prima volta Cesare a casa con nonna Michelle Hunziker per l’intero weekend. Perché lo ha fatto? L’amica Sophie l’ha scelta come damigella d’onore al suo matrimonio.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da pochi mesi, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e fin dal momento del parto si è ritrovata a "riscrivere" le sue priorità quotidiane. Sebbene non abbia rinunciato né al lavoro, né al divertimento con gli amici, non si separa mai neppure per un attimo dal bebè, anzi, ama portarlo sul set, al supermercato e agli aperitivi pomeridiani. Questo weekend, però, le cose sono cambiate: è volata in Liguria col compagno per il matrimonio di una sua cara amica e ha lasciato il bimbo alla nonna Michelle Hunziker. Come sono andati questi primi giorni senza di lui?

Il look da viaggio griffato di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora lascia Cesare da solo con la nonna ma non era mai capitato che mamma e figlio rimanessero lontani per un intero weekend. Complice il fatto che ha smesso di allattarlo al seno, l'influencer ha potuto concedersi qualche giorno "di libertà".

Aurora Ramazzotti con i sabot Gucci

Lo ha fatto per la cara amica Sophie Ceccato, che in occasione del suo matrimonio l'ha voluta accanto nei panni di damigella d'onore. Aurora ha documentato tutti i preparativi sui social, dall'arrivo il Liguria con i sabot Gucci al pigiama che la sposa ha personalizzato con le sue iniziali, fino ad arrivare agli scatti di coppia con Goffredo, il tutto senza neppure un filo di trucco sul viso.

Il pigiama personalizzato con le iniziali di Aurora

Aurora Ramazzotti veste coordinata con le damigelle

Cosa ha indossato per il gran giorno? Per le sue damigelle la sposa ha scelto degli abiti coordinati in verde smeraldo, per la precisione dei modelli in raso dalla linea minimal e sinuosa. L'unico dettaglio che ha differenziato le 5 ragazze? La scollatura del vestito. C'è chi ha scelto un bustier strapless, chi un collo morbido, chi un monospalla: Aurora ha puntato su un classico girocollo, facendo trionfare l'eleganza della semplicità. A completare gli outfit c'erano degli ulteriori accessori identici, dalla stola color panna ai sandali nude, fino ad arrivare al mini bouquet in tinta con il look. In quanti sognano di ammirare anche Aurora sull'altare?