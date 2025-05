Sara Daniele festeggia il compleanno con la torta ironica “Ho più candele che speranze”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Nata il 30 maggio 1996, Sara Daniele ha festeggiato il compleanno con gli amici leggermente in anticipo. Ha organizzato un party a cui era presente anche Aurora Ramazzotti. Le due si vogliono bene da molto tempo, è un legame fortissimo che niente e nessuno ha mai scalfito: l'una c'è sempre stata per l'altra, nei momenti belli così come in quelli brutti. La loro amicizia è nata circa 15 anni fa e sono inseparabili, dunque la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non poteva mancare al grande evento. La serata è stata documentata sui social: musica, divertimento, brindisi e una torta coloratissima.

Il party di Sara Daniele

Sara Daniele sta per compiere 29 anni e li ha festeggiati in un locale con tutte le persone care, facendo il pieno d'amore nella serata a lei dedicata. Sui social è apparsa felicissima di avere attorno tutti gli amici di sempre, di condividere con loro quel momento speciale. La musica, il karaoke, tanto divertimento, calici di vino per brindare: una serata di festa in piena regola insomma. Ha scelto un look total white per l'occasione, elegante ma anche comodo e non eccessivamente impegnativo, qualcosa di semplice e minimal insomma, senza fronzoli.

Proprio come lei. Immancabilmente, gli amici le hanno dedicato la tradizionale canzoncina di auguri, così da permetterle di soffiare sulle candeline ed esprimere il desiderio, rituale a cui non ci si può sottrarre! La festeggiata si è fatta contagiare dalla mania del momento: spopolano le torte personalizzate con le scritte ironiche. Sono un modo per dare un tocco più particolare alla festa, un tocco originale e al tempo stesso è anche un modo per dire qualcosa di sé, per raccontarsi.

Emma Marrone per esempio, che ha compiuto gli anni pochi giorni fa, ha scelto la torta con la scritta: "I don't give a fuck", che racchiude perfettamente la sua filosofia di vita! Su quella di Valentina Ferragni c'era scritto (con riferimento al fidanzato più giovane): "31 ma ancora rimorchio i 2000". Torta personalizzata anche per Elisabetta Gregoraci, che ha scelto tre parole per lei significative da scrivere sopra: "Cioccolato, caos, sogni". E non poteva che essere maculata la torta di Elettra Lamborghini la "pistolera". Sara Daniele è stata perentoria: "Ho più candele che speranze"!