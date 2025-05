Elettra Lamborghini, sorpresa di compleanno in anticipo: la torta è maculata come l’abito

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Nata il 17 maggio 1994, Elettra Lamborghini tra qualche giorni compirà dunque 31 anni. Ma con quasi una settimana di anticipo, gli amici le hanno organizzato una sorpresa di compleanno al Ronin, un famoso locale di Milano. C'erano anche Giacomo Urtis (reduce dall'intervento al seno per diventare Genny), Ludovica Pagani, Marco Ferrero. Ecco cosa si sono inventati per stupire la festeggiata, la quale ha tenuto a specificare su Instagram: "Non fatemi gli auguri che porta sfiga, è il 17".

Il look animalier di Elettra Lamborghini

È ormai nota la passione di Elettra Lamborghini per l'animalier, la sua fantasia preferita. I look leopardati e maculati sono quelli più ricorrenti nel suo guardaroba e infatti quando le è stata data la possibilità di firmare una propria capsule collection in collaborazione con Yamamay, non ha avuto dubbi su quale stampa usare!

Non è un caso che questo disegno iconico con le macchioline se lo sia fatto anche imprimere sulla pelle. Ha un tatuaggio sul lato B (tutto naturale, non rifatto) che riproduce l'effetto maculato. E proprio animalier era anche il look del party di compleanno a sorpresa.

È un abito longuette aderente a maniche lunghe di Dolce&Gabbana, ma con la stampa maculata rivisitata. Invece dei colori tradizionali, infatti, qui ci sono macchioline nere su fondo rosso, dunque è una versione più moderna di quella classica coi colori del leopardo, dunque il beige e il marrone. Costa 1750 euro. Lo ha abbinato a un paio di sandali con tacco neri.

Elettra Lamborghini spegne le candeline sulla torta personalizzata

Che compleanno sarebbe senza una torta? Anche Elettra Lamborghini ha spento le candeline, rituale immancabile per celebrare il compleanno. Gli amici hanno realizzato per lei una torta a forma di cuore personalizzata. Queste dolci creazioni sono la moda del momento, tutti ne vogliono una nel grande giorno.

Valentina Ferragni due anni fa ha scelto quella con riferimento al fidanzato più giovane di lei ("31 ma ancora rimorchio i 2000"), mentre Elisabetta Gregoraci ne ha scelto una con tre parole che la rappresentano ("Cioccolato caos e sogni dal 1980"). Sulla torta di Elettra Lamborghini, invece, c'era scritto: "Auguri alla nostra pistolera" con riferimento a un suo brano nel 2021. Ma la vera sorpresa è il dettaglio che la torta nasconde: la bordatura laterale del cuore è tutta maculata!