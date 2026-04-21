Chi veste Elettra Lamborghini a Belve: addio abiti milionari il look costa “solo” 1300 euro

Elettra Lamborghini torna a Belve dopo aver bloccato la sua precedente intervista registrata nel 2022. Ora la popstar appare nello show di Francesca Fagnani con un nude look dal top drappeggiato e con gonna a frange. Ecco chi ha firmato l’outfit e quanto costa.

Elettra Lamborghini a Belve 2026

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A quattro anni di distanza, Elettra Lamborghini torna a Belve. Nel 2022 aveva bloccato l'uscita della sua prima intervista non firmando la liberatoria per la messa in onda. Ora, nella terza puntata dello show di Francesca Fagnani in onda su Rai2 martedì 21 aprile 2026, la popstar italiana torna sui suoi passi e sceglie di sottoporsi nuovamente alle taglienti domande del format. Per l'occasioni Lamborghini punta su un look color nude composto con una particolare gonna a frange vedo non vedo.

Il look di Elettra Lamborghini per Belve

Il nude look di Elettra Lamborghini per il ritorno a Belve

L'avevamo lasciata sul palco di Sanremo 2026 con sontuosi abiti couture e modelli barocchi ricchi di paillettes e decori gioiello, mentre intonava la sua hit Voilà. Ora ritroviamo la cantante a Belve in una veste inedita, più essenziale. Addio, dunque, agli outfit "milionari" con gioielli preziosi da mille e una notte, il nude look per lo show di Fagnani costa "solo" 1380 euro.

Elettra Lamborghini e Francesca Fagnani nella terza puntata di Belve

Elettra Lamborghini punta su un coordinato monocolore firmato Elisabetta Franchi. L'outfit è composto da un top in viscosa lucida color nude, con ampio scollo e drappeggio sul seno (in vendita a 180 euro), abbinato a una gonna longuette in crêpe dalla linea a matita, anche questo color nudo (1200 euro). Il look è completato con pump dal tacco a spillo in pelle cipria e con bracciali e anelli in oro bianco e diamanti. L'hairstyle prevede, infine, un'acconciatura con beach waves e capelli lasciati sciolti e mossi sulle spalle.