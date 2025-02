video suggerito

Il significato delle tre parole scritte sulla torta di compleanno di Elisabetta Gregoraci Cioccolato, caos, sogni: perché queste tre parole sulla torta di compleanno di Elisabetta Gregoraci? Lo ha spiegato lei stessa.

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci ha scelto il Billionaire di St Moritz (locale di proprietà dell'ex marito Flavio Briatore) per festeggiare i 45 anni: ha organizzato una festa in grande stile, proprio come piace a lei, che ama particolarmente il giorno del compleanno e le piace celebrarlo con le persone care. Immancabili un look glamour e una torta di tendenza.

Il look della festeggiata

Look sparkling per Elisabetta Gregoraci, la regina della festa. Ha puntato su qualcosa di scintillante che per un party resta una scelta intramontabile e di grande effetto, l'ideale per spiccare da vera protagonista. Ha indossato un mini abito nero firmato Balmain tempestato di paillettes, un modello . Si strapless con una particolarità: il bustier, senza spalline, ha la forma di una giacca smoking (con tanto di etichetta a vista). Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduto a 6.500 euro.

Cosa c'era scritto sulla torta

Le torte personalizzate sono un vero must ormai: tutte ne vogliono una. Sono un modo per raccontare qualcosa di sé, per rendere ancora più speciale un giorno importante come quello del compleanno, per avere qualcosa di diverso e non banale, di unico. Difatti sulla torta di Elisabetta Gregoraci c'erano tre parole importanti, che descrivono lei e la sua vita. Lo ha spiegato lei stessa sui social, dove è seguitissima da una community che la circonda di affetto: a loro mostra le sue giornate, le sue passioni, i viaggi, i momenti in famiglia.

Dunque, ha condiviso anche alcuni scatti del birthday party, compreso il fatidico momento in cui ha soffiato le candeline, distribuite tutt'intorno a una torta a forma di cuore con scritto "Cioccolato caos e sogni dal 1980". Ha scritto in una Instagram Story:

Sulla torta ho voluto scrivere le tre parole che raccontano meglio Eli da sempre. Il cioccolato è la mia dolce ossessione, il caos è il filo conduttore della mia vita (sempre un po' incasinata, ma mai noiosa) e i sogni sono il mio rifugio, perché ho sempre avuto la testa tra le nuvole e il cuore pieno di desideri. Tre ingredienti che, mescolati insieme, fanno esattamente me.